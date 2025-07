JD.com jedná o převzetí Ceconomy za 2,6 miliardy USD, akcie výrazně posílily

Čínský e-commerce gigant JD.com je podle dostupných informací v pokročilých jednáních o převzetí německé společnosti Ceconomy, která vlastní maloobchodní řetězce MediaMarkt a Saturn. Nabídka ve výši 4,60 eura za akcii oceňuje společnost na přibližně 2,23 miliardy eur (2,63 miliardy USD). Ceconomy potvrdila jednání, avšak zároveň zdůraznila, že zatím nebyla podepsána žádná právně závazná dohoda, a proto nelze zaručit, že k převzetí skutečně dojde.

V reakci na zprávu akcie Ceconomy prudce vzrostly – o 12 % na 4,21 eura.

Zdroj: xStation5

Strategický význam transakce

Akvizice by představovala významný krok JD.com směrem k expanzi na evropském trhu. Ceconomy provozuje více než 1 000 obchodů MediaMarkt a Saturn po celé Evropě a zaměstnává zhruba 50 000 lidí. Díky tomu by JD.com mohlo výrazně posílit své distribuční schopnosti a přenést své e-commerce know-how a výrobní řetězce do Evropy.

Akcionářské a regulační překážky

Úspěch transakce bude záviset i na postoji klíčových akcionářů Ceconomy – zejména rodin Kellerhals, Haniel, Beisheim a Schmidt-Ruthenbeck, přičemž samotná rodina Kellerhals kontroluje téměř 30 % podílu. Převzetí podléhá rovněž schválení regulačních orgánů v Německu i na úrovni EU.

Reakce trhu a širší dopady

Investoři zprávu přivítali, ale obchodování s akciemi zůstává volatilní. Pokud by k akvizici došlo, mohlo by to znamenat zásadní změnu vlastnické struktury na evropském maloobchodním trhu s elektronikou – a otevřít cestu dalším mezinárodním konsolidacím v odvětví.

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: