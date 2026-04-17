Je další strategický obchodní uzel v ohrožení? 🚢

- Malacký průliv zajišťuje asi 40 % světového obchodu a patří k nejdůležitějším námořním trasám světa
- Krize v Hormuzském průlivu zvýšila obavy z možného zneužití dalších strategických úžin
- Singapur, Malajsie a Indonésie mají na řešení bezpečnosti v regionu odlišné postoje
- Indonésie zdůrazňuje suverenitu a nechce být vtažena do soupeření velmocí
Napětí kolem Hormuzského průlivu znovu otevřelo otázku bezpečnosti další klíčové námořní tepny, kterou je Malacký průliv mezi Indonésií, Malajsií a Singapurem. Právě tudy proudí zhruba 40 % světového obchodu a většina dodávek ropy z Blízkého východu do asijských ekonomik, jako jsou Čína, Japonsko nebo Jižní Korea. V nejužším místě má průliv šířku jen 2,7 kilometru, což z něj činí mimořádně citlivý strategický bod.
Zdroj: Wikipedie
Obavy zesílily poté, co se v souvislosti s blokádou Hormuzu zvýšilo geopolitické napětí v celé oblasti. Pro Čínu představuje Malacký průliv dlouhodobou zranitelnost v případě konfliktu, známou jako „Malacké dilema“. Situaci navíc komplikuje rostoucí vojenský vliv Číny, soupeření velmocí i tvrdší přístup administrativy prezidenta Donalda Trumpa.
Rozdílný přístup je vidět i mezi státy jihovýchodní Asie. Zatímco Singapur v souvislosti s krizí v Hormuzském průlivu odmítá představu, že by se za bezpečný průjezd mělo vyjednávat nebo platit, Malajsie považuje dialog s Íránem za pragmatickou cestu, jak chránit své obchodní zájmy. Právě tyto odlišné postoje ukazují, že region nemá jednotný pohled na to, jak bránit bezpečnost strategických námořních tras, mezi které patří i Malacký průliv.
Výrazněji se do debaty zapojuje také Indonésie. Prezident Prabowo Subianto zdůraznil, že poloha země v blízkosti Malackého průlivu jí dává zásadní geopolitický význam. Krátce nato se objevily informace, že Indonésie zvažuje americký návrh na povolení vojenských přeletů přes svůj vzdušný prostor. To ale vyvolalo odpor části tamního vojenského establishmentu, který varuje před rizikem zatažení země do širšího regionálního konfliktu.
Indonéská vláda se proto snaží situaci uklidnit a zdůrazňuje, že jakákoli spolupráce s USA bude probíhat výhradně v rámci národních zájmů, při respektu k suverenitě a tradičně nezávislé zahraniční politice. Právě stabilita Malackého průlivu je pro Jakartu klíčová, protože jakékoli narušení by mohlo mít dopad nejen na region, ale i na celý globální obchod.
Celá situace tak ukazuje, že vedle Hormuzu se do centra pozornosti dostává i další kritický dopravní uzel. Malacký průliv zatím bezprostřední krizí neprochází, ale rostoucí napětí potvrzuje, že podobné námořní chokepointy se mohou stát jedním z hlavních geopolitických rizik příštích let.
