Je Tesla stále technologickou společností, nebo už jen automobilkou? Očekávání výsledků za 2Q 2025

Tesla nadále rozděluje trhy i investory – část ji vnímá jako lídra technologické a AI revoluce, zatímco jiní ji považují za „obyčejného“ výrobce automobilů s nadhodnoceným oceněním. Dnešní výsledková zpráva za 2. čtvrtletí 2025 může rozhodnout, do které z těchto kategorií Tesla skutečně patří. Po rekordních dodávkách ve 4Q 2024 a bolestivém zklamání v 1Q 2025 investoři bedlivě sledují, zda se firmě podaří obnovit růst, nebo zda definitivně ztrácí pozici vůči čínské konkurenci – a možná i své místo v elitní skupině amerických technologických titulů „Magnificent Seven.“

Očekávané výsledky za 2Q 2025

Tržby a ziskovost: Trh očekává tržby kolem 22,6 mld. USD, což by představovalo meziroční pokles o cca 11 %, ale mírné zotavení oproti předchozímu kvartálu. Hrubá marže by měla dosáhnout přibližně 16,5 %, provozní zisk kolem 1,2 mld. USD – tedy na úrovni minim z 1Q 2025.

Zisk na akcii (EPS): Konsenzus agentury Bloomberg počítá s očištěným EPS ve výši 0,42 USD, což je přibližně o 18 % méně než ve stejném období před rokem.

Volný peněžní tok (FCF) a investice (CAPEX): Očekává se FCF kolem 760 mil. USD a kapitálové výdaje přes 2,4 mld. USD.

Dodávky a produkce: Po dříve oznámeném meziročním poklesu dodávek o 13 % (384 000 vozů) budou analytici sledovat, zda si Tesla udrží celoroční cíl 1,65 milionu vozidel.





Rekordní prodeje ve 4Q 2024 vystřídalo zklamání v 1Q 2025. I když se nyní očekává mírné zlepšení, nemusí to být dostatečné k tomu, aby Tesla znovu přesvědčila investory o svém technologickém statusu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB



Očekávání zisku na akcii (EPS) za 2. čtvrtletí byla již delší dobu konzistentně snižována. Vzhledem k těmto změnám často růst cen akcií není podložen fundamenty, ale vychází pouze z naděje na budoucí změny. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Jaké otázky tíží investory?

Investoři se v současnosti soustředí především na otázky týkající se budoucích projektů, které Teslu stále profilují jako technologickou společnost, nikoli pouze jako automobilku. Nejčastěji se opakuje dotaz na tempo rozšiřování robotaxi mimo Austin, časový rámec pro uvedení „levnějšího“ modelu, datum spuštění plně autonomní verze FSD, komerční využití humanoidního robota Optimus a konkrétní regulatorní překážky pro provoz bez řidiče. Na zakladatele firmy Elona Muska roste tlak – po jeho návratu z práce pro současnou americkou administrativu – aby předložil konkrétní milníky, kterých společnost dosáhne v dohledné době. Investory přestávají uspokojovat další sliby, zatímco výsledky firmy se zhoršují. Ačkoli se valuace technologických firem často odvíjí od výhledu, Tesla čím dál více zklamává v oblasti dodávek produktů.

Ozvěna zklamání po 1Q 2025

V prvním čtvrtletí došlo k meziročnímu poklesu tržeb o 9 % a provozní marže klesla na pouhých 2,1 %. Dodávky vozů se propadly o téměř 14 %, což ostře kontrastovalo s rekordním závěrem roku 2024 a ukázalo, že dopad cenových slev má své limity. Tesla tehdy navíc neposkytla žádný konkrétní výhled na rok 2025, čímž zvýšila nejistotu na trhu.

Robotaxi a autonomie – příslib, nebo skutečný motor růstu?

Pilotní flotila robotaxi operuje v Austinu od června, ale každou jízdu stále musí doprovázet bezpečnostní operátor. Musk oznámil, že služba se během „měsíce nebo dvou“ rozšíří do Kalifornie a Arizony a že do konce roku 2026 by měly být na silnicích stovky tisíc autonomních vozů. Mezitím však společnost Waymo již dnes poskytuje plně autonomní jízdy v Los Angeles, Phoenixu, San Franciscu a dalších městech, což naznačuje, že Tesla už není jediným průkopníkem v této oblasti. Odlišný přístup konkurence tak zpochybňuje, zda se Tesla v následujících letech skutečně stane lídrem tohoto segmentu – a tím i opodstatnění její extrémně vysoké valuace.

Konkurenční tlak a regulatorní rizika

V Číně klesl podíl Tesly na trhu s elektromobily (NEV) pod 5 %, zatímco společnost BYD ovládá téměř třetinu trhu. V USA prodal General Motors ve 2Q jedno elektrické vozidlo na každé tři Tesly, čímž dosáhl 15% podílu na trhu s EV. Ještě před čtyřmi lety přitom Tesla držela až 80 %. Navíc letos v září vyprší federální daňová úleva na nákup EV v hodnotě cca 7 500 USD na vozidlo – klíčový prvek poptávky v minulých letech. Současně končí i program penalizující výrobce spalovacích vozidel, což sníží Tesle příjmy z prodeje emisních kreditů.

Vrátí návrat Elona Muska lesk společnosti?

Elon Musk se znovu více zapojil do každodenního řízení firmy, ale jeho rostoucí politická aktivita a vedlejší projekty (xAI, SpaceX, platforma X) odvádějí pozornost. Ukazuje se, že cena akcie Tesly již výrazněji nereaguje na fundamenty, ale především na nejnovější sliby CEO ohledně robotaxi nebo humanoidních robotů. Podle společnosti DataTrek až 95 % současné tržní hodnoty Tesly vychází z víry v budoucí inovace, nikoli ze současných peněžních toků.

Valuace vs. provozní realita

Tesla se aktuálně obchoduje při EV/EBITDA násobku cca 80–90x, což je přibližně desetinásobek průměru v odvětví. Poměr ceny k zisku (P/E) se v poslední době vyšplhal na extrémních 160–180x, zatímco Toyota nebo BYD se obchodují za výrazně nižší násobky – přitom nabízejí vyšší objem růstu nebo stabilnější marže. Při takto napjatých metrikách může i kosmetické zhoršení výsledků vyvolat prudkou korekci valuace.

Zůstane Tesla v klubu „Magnificent Seven“?

Od začátku roku 2025 je Tesla jedinou firmou z elitní skupiny Mag7, která přispěla k poklesu celkového výnosu indexu. Její tržní kapitalizace klesla pod 8 % hodnoty celé skupiny. Pokud i dnešní výsledky zklamou a Musk nepředstaví důvěryhodný plán na komercializaci AI projektů, může Tesla uvolnit své místo firmě s předvídatelnějším základem. Alternativně by se Mag7 mohla zredukovat na „Mag6“, vzhledem k chybějící podpoře pro Muska ze strany současné administrativy.

Co si o společnosti myslí trh?

V poslední době přední analytici opakovaně snižují cílové ceny akcií Tesly. Například Goldman Sachs nyní stanovil cílovou cenu na 285 USD, oproti předchozím 390 USD.





12měsíční cílová cena pro společnost, založená na všech dostupných doporučeních, se nachází těsně pod hranicí 300 USD za akcii. Nicméně při srovnávací valuaci – zejména ve vztahu k ostatním automobilkám – by cílová cena mohla být až třikrát nižší než aktuální tržní cena. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Shrnutí

Během několika hodin se ukáže, zda Tesla dokáže potvrdit svou roli lídra technologické revoluce, nebo zda se skutečně proměňuje v „obyčejného“ výrobce elektromobilů s přemrštěnou valuací. Bez průlomu v ziskovosti a bez škálování robotaxi by výsledky za 2Q mohly pouze prohloubit rozdíl mezi příběhem společnosti a její finanční realitou. Samozřejmě je třeba připomenout, že Elon Musk zůstává jedním z největších vizionářů 21. století – nelze proto firmu definitivně odepsat. Přesto se základy a realita jeví stále pesimističtěji a pouze razantní krok ze strany CEO nebo silné pozitivní překvapení v datech mohou změnit vývoj v její prospěch.





Cena akcií se aktuálně pohybuje poblíž důležité úrovně rezistence, která souvisí s klesající trendovou linií. Za pozornost stojí, že po odrazu v dubnu skončil růstový trend na konci května. Nyní sledujeme tvorbu nižších maxim, i když zároveň nedochází k tvorbě nových nižších minim. Na grafu se rýsují dvě formace trojúhelníku – jedna menší, druhá větší. Teoreticky by proražení dolů z menší formace mohlo přivést akcie k otestování spodní hrany větší formace, okolo 200 USD za akcii. Naopak proražení směrem vzhůru by mohlo signalizovat začátek nového růstového trendu, ale vyžadovalo by to silné prohlášení Elona Muska o budoucnosti společnosti. Klíčová rezistence se aktuálně nachází kolem 360 USD. Zdroj: xStation5

