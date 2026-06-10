Jídlo lepší než technologie❓ Cracker Barrel roste o 32 % po výrazně lepších výsledcích za 3. čtvrtletí 🍳📈

Akcie společnosti Cracker Barrel Old Country Store (CBRL.US) během dopoledního obchodování vyskočily o více než 32 % a dosáhly denního maxima na úrovni 48,20 USD (aktuálně přidávají přibližně 25 %). Za prudkým růstem stojí mimořádně silné výsledky za 3. fiskální čtvrtletí 2026, které výrazně překonaly očekávání Wall Street na úrovni tržeb i zisku. Navzdory poklesům na širším trhu dokázal řetězec restaurací proměnit očekávanou ztrátu na akcii v solidní zisk a zároveň výrazně zvýšil svůj výhled pro celý fiskální rok.
Klíčové finanční výsledky a zvýšení výhledu
- Výrazné překonání odhadů zisku: Upravený zisk na akcii (EPS) dosáhl 0,29 USD, zatímco analytici očekávali ztrátu 0,42 USD na akcii.
- Vyšší než očekávané tržby: Společnost vykázala tržby ve výši 797,4 milionu USD, čímž překonala konsenzus trhu na úrovni 777 milionů USD.
- Zlepšený výhled: Management zvýšil výhled tržeb pro fiskální rok 2026 na 3,27–3,30 miliardy USD a upravený EBITDA na 120–125 milionů USD (oproti předchozímu rozpětí 85–100 milionů USD).
- Zlepšující se marže: Očekávání komoditní inflace bylo sníženo do pásma mírně nad 2 %, zatímco firemní restrukturalizace by měla přinést roční úspory ve výši 20–25 milionů USD.
Obrat ve výsledcích a odolnost vůči trhu
Explozivní růst akcií byl způsoben výhradně firemními faktory a přišel navzdory nepříznivému makroekonomickému prostředí, kdy indexy S&P 500, Dow Jones i NASDAQ ztrácely přibližně 0,5 %. Důvěru investorů podpořilo také zvýšení doporučení od Wells Fargo na „Overweight“ s navýšením cílové ceny na 50 USD a oznámení čtvrtletní dividendy ve výši 0,25 USD na akcii.
Generální ředitelka Julie Masino připsala pozitivní vývoj provozním opatřením společnosti. Poprvé po více než čtyřech letech překonal růst maloobchodních tržeb výsledky restaurační části podnikání. Zároveň se zlepšily ukazatele spokojenosti zákazníků, včetně 4% nárůstu hodnocení na Googlu. Pozitivní výsledky podpořilo také jednorázové vyrovnání soudního sporu ve výši 47,4 milionu USD a věrnostní program, který se blíží hranici 12 milionů členů.
Defenzivní akcie těžící ze sektorové rotace?
Cracker Barrel je restaurační a maloobchodní řetězec známý především svým venkovským stylem restaurací a přidruženými obchody se suvenýry. Tržby generuje z prodeje tradičních amerických jídel inspirovaných jižanskou kuchyní, včetně snídaňových menu a rodinných pokrmů, ale také z prodeje bytových doplňků, oblečení, hraček a sezónního zboží.
Společnost zveřejnila silné výsledky v době, kdy je celková nálada na trhu spíše utlumená. To zároveň podporuje širší přesun kapitálu z drahých a rizikovějších technologických akcií do tradičnějších a defenzivnějších spotřebitelských společností, což může představovat další podporu pro růst akcií společnosti.
CBRL.US (W1)
Akcie společnosti Cracker Barrel vykazují silný býčí obrat. Masivní týdenní růstová svíčka prorazila nad 10týdenní i 50týdenní EMA a aktuálně testuje 100týdenní EMA (tmavě fialová linie) v blízkosti úrovně 45,16 USD. Tento průraz zároveň překonal 38,2% Fibonacciho retracement na úrovni 41,36 USD a nyní testuje 50% retracement na úrovni 45,26 USD. Indikátor RSI (14) vzrostl k hodnotě 69,7 bodu, což signalizuje silné růstové momentum blížící se překoupeným úrovním.
Zdroj: xStation5
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