Zmaří inflace šance na zářijové zvýšení sazeb?

Zveřejnění nejdůležitějších makroekonomických dat tohoto týdne je naplánováno na 14:30 – červencovou inflaci CPI v USA. Poslední údaje z amerického trhu práce (NFP) výrazně zaostaly za očekáváním a zpochybnily další zpřísňování měnové politiky Fedu.
Trh v poslední době přehodnotil očekávání ohledně dalších kroků FOMC. Ještě donedávna investoři plně započítávali zvýšení úrokových sazeb v září. V současnosti trhem implikovaná pravděpodobnost takového kroku připomíná hod mincí.
Co stojí za holubičím přeceněním očekávání?
1. Nespolehlivá rétorika Kevina Warshe
Během poslední tiskové konference po zasedání FOMC předseda Fedu znovu zdůraznil nekompromisní přístup k inflaci a snažil se trhy přesvědčit o svém jestřábím postoji. Zatímco v červnu to stačilo, v červenci investoři očekávali mnohem více.
Investoři začínají pochybovat, zda po výrazných prohlášeních přijdou také konkrétní kroky, a připomínají si Warshova vyjádření z minulého roku. Tehdy v rozhovorech často signalizoval podporu snižování sazeb. Na FOX News se otevřeně postavil na stranu prezidenta a uvedl, že frustrace Donalda Trumpa z Powellovy měnové politiky byla zcela oprávněná. Zároveň kritizoval Fed za příliš pomalé snižování sazeb a nadměrné spoléhání na historická ekonomická data.
2. Slabá data NFP
Počet pracovních míst v americké ekonomice mimo zemědělství v červenci klesl o 23 tisíc, přičemž výsledek zaostal za očekáváním o 5 směrodatných odchylek. Za předpokladu normálního rozdělení dat bychom na další podobný výsledek museli čekat přibližně 290 tisíc let.
Nelze popřít, že data byla jednoduše slabá. Ke ztrátě 23 tisíc pracovních míst je navíc potřeba přičíst revizi údajů za předchozí dva měsíce směrem dolů o 103 tisíc. Je však třeba poznamenat, že pokles byl do značné míry způsoben nižším počtem pracovních míst ve veřejném školství, což lze vnímat jako sezónní faktor. Míra nezaměstnanosti navíc pozitivně překvapila a dosáhla 4,1 %. Právě tento ukazatel údajně v současných podmínkách preferuje řada představitelů FOMC.
Zdá se, že trh práce nadále zůstává ve stavu „low fire-low hire“, tedy nízkého propouštění i nízkého náboru. Dokud členové výboru nezískají přesvědčivé důkazy o růstu propouštění, hlavní prioritou by měla zůstat stabilizace inflace na požadované úrovni.
Graf 1: NFP a míra nezaměstnanosti (1980–2026)
Zdroj: XTB Research, 12.08.2026
Co ukázal poslední údaj CPI?
Červnová data skončila výrazně pod očekáváním. Obzvlášť pozitivní byl nulový růst cen v jádrovém vyjádření, tedy po vyloučení nejvolatilnějších cen energií a potravin. Zpomalil také růst nákladů na bydlení, což může být pro FOMC obzvlášť příznivá zpráva.
Graf 2: Inflace CPI v USA + hlavní příspěvky [m/m] (2019–2026)
Zdroj: XTB Research, 12.08.2026
Co můžeme očekávat dnes?
Pozornost se zaměří především na jádrovou inflaci, která by měla klesnout na nejnižší úroveň od března 2021. Konsenzus činí 2,5 %. Zvlášť důležité bude tempo růstu cen ve službách.
Graf 3: Hlavní příspěvky k červnové inflaci CPI
Zdroj: XTB Research, 12.08.2026
Také celková inflace by měla pokračovat v poklesu. Trh očekává 3,4 % meziročně, přičemž jedním z hlavních důvodů by měly být nižší ceny pohonných hmot. Ty by se měly promítnout také do nižších cen letenek a hotelového ubytování. Naopak u potravin se očekává růst cen.
Co dalšího stojí za pozornost?
- Dopad cel se zdá být již plně započítán v tržních cenách. Je to patrné například u kategorií, jako jsou audio zařízení, nářadí nebo sportovní vybavení.
- Výrazný nedostatek paměťových čipů by měl nadále tlačit vzhůru ceny počítačů a softwaru.
Graf 4: Vliv jednotlivých sektorů na změnu meziroční dynamiky inflace v USA (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 12.08.2026
Trhy před zveřejněním dat
Měnový pár EURUSD zůstává mimořádně klidný. Od začátku týdne klesl přibližně o 0,2 %, přičemž hlavním faktorem byly zprávy z Blízkého východu. Lodní doprava v Hormuzském průlivu klesla na nejnižší úroveň za poslední týden, přibližně na 10 lodí denně.
Za barel ropy Brent je nyní nutné zaplatit více než 89 USD. Cena pokračovala v růstu i včera navzdory optimistickým vyjádřením pákistánského ministerstva zahraničí.
Donald Trump během nočních mediálních rozhovorů uvedl, že USA mají nad Hormuzským průlivem „plnou kontrolu“ (100 %). Íránská strana naopak stanovila tvrdé podmínky pro znovuotevření trasy a požaduje zrušení amerických sankcí, ukončení námořní blokády a zaplacení válečných reparací ze strany USA.
Graf 5: Vývoj kurzu EUR/USD (26.02.2026–12.08.2026)
Zdroj: xStation, 12.08.2026
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