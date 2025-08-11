Kakao roste o 7 % kvůli extrémnímu počasí v západní Africe 📈 Je nabídka znovu v ohrožení?

Futures na kakao (COCOA) na ICE dnes rostou o více než 7 %, protože zprávy o extrémním počasí (sucho a vydatné deště) v Africe spolu s obavami o nabídku vyvolaly výraznou vlnu short covering, která donutila obchodníky (zejména komerční subjekty) sázející na pokles cen k uzavření svých pozic.
- Dodávky kakaa z Pobřeží slonoviny v probíhající sezóně 2024/2025 k 10. srpnu meziročně klesly o 2 %. Tempo exportů z této klíčové producentské země zpomaluje – aktuálně vykazuje 6% meziroční růst oproti 35% meziročnímu nárůstu v prosinci. ICE-monitorované přístavní zásoby klesly na téměř dvouměsíční minimum 2,283 milionu pytlů.
- Dva největší světoví producenti kakaa, Ghana a Pobřeží slonoviny, čelí suchým podmínkám, a to i přes vydatné srážky v některých částech západní Afriky (Nigérie, Kamerun). V některých oblastech, včetně Kamerunu, byly zaznamenány silné lijáky, jejich intenzita však ohrožuje kvalitu bobů, protože farmáři nemohou sklizeň řádně sušit.
- Farmáři z Pobřeží slonoviny, citovaní agenturou Bloomberg, uvedli, že navzdory náročnému počasí se zlepšují podmínky pro tzv. cherelles pro nadcházející sezónu 2025–2026. Naproti tomu pěstitelé v Ghaně hlásí vadnutí cherelles, zatímco v Nigérii vydatné deště narušily průmyslové sušení bobů; situace je o něco lepší na jihozápadě země.
- Lindt & Spruengli (LISN.CH) v červenci snížil svou maržovou prognózu kvůli většímu než očekávanému poklesu prodejů čokolády v první polovině roku 2025. Největší světový kontraktní výrobce čokolády, Barry Callebaut (BARN.CH), rovněž minulý měsíc opět snížil svůj výhled objemu prodeje, s odkazem na přetrvávající vysoké ceny kakaa (v březnu–květnu zaznamenal téměř 10% pokles – nejprudší čtvrtletní propad za poslední dekádu).
Obavy o poptávku nyní na futures nedoléhají, protože trh očekává, že strukturální nedostatek kakaa přetrvá déle. Dlouhodobé řešení problémů s chorobami kakaovníků si pravděpodobně vyžádá pokročilé technologické přístupy, jako je CRISPR genová editace (již testovaná společností Mars). Národní institut výzkumu a rozvoje Kamerunu pracuje na odrůdách kakaa odolných vůči počasí. Riziko počasí nadále podporuje býčí tržní výhled.
COCOA (D1 interval)
Ceny kakaa testují horní hranici tzv. „linie nejmenšího odporu“, přičemž silná podpora se nachází v pásmu 7 700–8 000 USD za tunu. Další významné úrovně jsou v pásmu 9 500–10 000 USD za tunu, kde se zastavilo předchozí rally. Zdá se, že rovná či mírně slabší poptávka po kakau nestačí ke zmírnění trhu, vzhledem k náročným podmínkám na straně nabídky v klíčových regionech. Pro trvalejší normalizaci cen by byl pravděpodobně nutný prudký pokles objemu objednávek.
Zdroj: xStation5
Klíčová pozorování z CoT reportu (data k 5. srpnu)
Commitment of Traders (CFTC data) ukazuje, že producenti/obchodníci a další komerční subjekty přímo zapojení do zajišťování cen kakaa očekávají pokles cen a považují současné úrovně za atraktivní pro prodej.
- Velcí spekulanti — tzv. Managed Money — naopak očekávají růst cen a jsou v přímém protikladu ke komerčním subjektům, které dnes čelily silnému tlaku. Spekulanti minulý týden zvýšili své dlouhé pozice o 464 kontraktů, zatímco na krátké straně přidali pouze 125 kontraktů. Na druhé straně komerční účastníci na ICE snížili jak dlouhé, tak krátké pozice, avšak zůstávají výrazně v čisté short pozici.
- Největší spekulanti ovládají přibližně 25 % všech short pozic na kakao (držených čtyřmi anonymními subjekty) oproti 15–17 % na dlouhé straně — což naznačuje, že hlavní instituce jsou dominantními prodejci na krátko.
- Komerční subjekty zajišťují budoucí produkci proti poklesu cen, zatímco spekulanti sázejí na pokračování upward trendu. Dnešní rally na trhu s kakaem pravděpodobně odráží likvidaci velkých komerčních short pozic a zvyšuje zisky spekulantů na dlouhé straně.
Zdroj: CFTC
