Bavlna vystřelila o více než 20 % a Brazílie míří k rekordním exportům 🚀

- Ceny bavlny letos vzrostly o více než 20 % díky geopolitickému napětí a suchu v USA.
- Brazílie míří k rekordnímu exportu 3,1 milionu tun bavlny v aktuální sezoně.
- Země se stala největším světovým exportérem a drží přibližně třetinu globálních dodávek.
Brazilští pěstitelé a obchodníci s bavlnou se ocitli ve velmi výhodné pozici. Ceny bavlny od začátku roku vzrostly o více než 20 % a v průběhu měsíce se dostaly na nejvyšší úrovně od roku 2024. Za růstem stojí kombinace geopolitického napětí a nepříznivého počasí ve Spojených státech.
Jedním z hlavních impulzů byla válka s Íránem a problémy v oblasti Hormuzského průlivu. Omezení dopravy zpomalilo dodávky nafty, která je důležitou surovinou pro výrobu syntetických vláken. Část poptávky se proto přesunula zpět k přírodní bavlně, což vytvořilo dodatečný tlak na růst cen.
Druhým faktorem je počasí v USA. Prognózy upozorňují na suché podmínky v hlavních pěstitelských oblastech, což vyvolává obavy ze slabší úrody. Spojené státy přitom historicky patřily mezi nejvýznamnější exportéry bavlny, ale opakované sucho, zejména v Texasu, v posledních letech snižovalo výnosy.
Z této situace výrazně profituje Brazílie, která má dostatečné zásoby a silnou exportní pozici. Podle exportní skupiny Anea směřuje země k rekordnímu prodeji bavlny ve výši 3,1 milionu tun v sezoně končící v červnu. To by znamenalo meziroční růst přibližně o 9 %. Brazilský export podpořila hlavně poptávka z Číny a dočasné odstranění dovozních cel v Indii.
Brazílie se tak stále více potvrzuje jako nový lídr světového trhu s bavlnou. Země, která byla ještě v 90. letech čistým dovozcem, dnes drží pozici největšího světového exportéra a podle dat Anea se podílí zhruba na třetině globálních dodávek. Výhodou brazilských producentů jsou stabilnější klimatické podmínky v regionu Center-West a také silné obchodní vztahy s Asií, především s Čínou.
Růst cen přichází pro brazilské farmáře ve velmi vhodnou dobu. Zemědělci v zemi čelí vyšším nákladům na hnojiva, přísnějším úvěrovým podmínkám a problémům s restrukturalizací venkovských dluhů. Navíc ceny některých dalších zemědělských komodit, například kávy a cukru, v posledních 12 měsících klesaly. Bavlna se tak stává jedním z mála výrazně pozitivních příběhů brazilského agrárního sektoru.
Další vývoj cen bude do značné míry záviset na situaci ve Spojených státech. Pokud by v americkém Cotton Beltu došlo k výraznému selhání úrody, mohly by ceny bavlny ještě výrazněji růst. Podle odhadů by se futures v takovém scénáři mohly dostat až k úrovni 1 USD za libru, zatímco aktuálně se obchodují poblíž 80 centů za libru.
Brazílie má díky své efektivitě, stabilnější produkci a silným vazbám na asijské odběratele velmi dobrou pozici. I když ceny mohou být volatilní, země se stává klíčovým dodavatelem pro světový trh. Pro investory i obchodníky s komoditami je tak brazilská bavlna tématem, které si zaslouží zvýšenou pozornost.
Graf COTTON (D1)
Cena bavlny po silném růstu z oblasti kolem 60 centů za libru vystoupala až k maximu poblíž 88,83 centu, kde se však objevilo vybírání zisků. Trh tak po výrazné rally narazil na rezistenci a v posledních dnech koriguje zpět k oblasti kolem 77,87 centu. Přestože denní změna zůstává mírně pozitivní, struktura grafu ukazuje, že kupci zatím ztratili část předchozího momenta.
Důležité je, že cena se aktuálně pohybuje v blízkosti EMA 50, která leží kolem 77,35 centu. Tato úroveň nyní funguje jako krátkodobá podpora. Pokud se bavlně podaří nad touto oblastí udržet, může trh znovu hledat sílu k návratu výše. Nejbližší rezistencí zůstává pásmo kolem 82,05 centu, kde se nachází Fibonacciho úroveň 0,236. Její proražení by mohlo naznačit obnovení růstového trendu a otevřít prostor k návratu směrem k předchozím maximům u 88–89 centů.
Naopak rizikem je pokles pod současnou podpůrnou zónu. Pokud by cena prorazila níže pod 77,35 centu, další významná oblast se nachází kolem 74,47 centu, kde leží Fibonacciho úroveň 0,5. Hlubší korekce by mohla směřovat až k pásmu 71,08 centu, případně k dlouhodobějšímu klouzavému průměru SMA 100 na úrovni 67,18 centu. Tato oblast by byla pro celkový býčí výhled velmi důležitá.
CCI se propadlo na hodnotu -130,46, což ukazuje na výrazné ochlazení předchozího růstového momenta. Trh se tak krátkodobě dostává pod tlak, ale zároveň se může blížit k oblasti, kde začnou někteří kupci znovu hledat příležitosti. Klíčové bude, zda se korekce zastaví u EMA 50, nebo zda prodejní tlak zesílí.
Zdroj: xStation5
