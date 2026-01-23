Kakao se propadlo o 7 % 📉

Futures na kakao (COCOA) obchodované na burze ICE v USA se dnes propadly o více než 7 %. Za prudkým poklesem stojí obavy z rostoucího přebytku nabídky v sezóně 2025/26 a masivní likvidace dlouhých pozic. Trh tak rychle mění narativ, který dominoval v letech 2024 a 2025 – výrazně lepší vyhlídky na produkci (zejména díky příznivějšímu počasí v západní Africe, včetně Pobřeží slonoviny a Ghany), rostoucí produkce v Jižní Americe a především slabá poptávka ze strany výrobců tlačí ceny dolů. Po téměř 50% poklesu v roce 2025 se obrat předchozího uptrendu na začátku roku 2026 dále zrychlil.
Co právě ovlivňuje trh s kakaem?
Podle Mezinárodní organizace pro kakao (ICCO) dosáhly odhadované zásoby kakaa na konci sezóny 2024/25 úrovně 1,1 milionu tun, což je o 4,2 % více než před rokem. Přestože toto číslo zůstává pod statistickým odhadem ICCO ve výši 1,3 milionu tun, potvrzuje, že přebytek nabídky nad poptávkou byl nižší než očekávaných 49 000 tun, ale zásoby přesto meziročně vzrostly.
Slabá data o zpracování signalizují nízkou poptávku:
-
Evropa: -8,3 % y/y (nejhorší čtvrté čtvrtletí za 12 let)
-
Asie: -4,8 % y/y
-
Severní Amerika: +0,3 % y/y (prakticky stagnace)
Spadnou ceny čokolády?
Předchozí prudký růst cen kakaa vedl k vyšším cenám čokolády, což omezilo spotřebu a posunulo poptávku k levnějším produktům. Pro tuto sezónu se nyní odhaduje přebytek 175 000–250 000 tun a více, zejména díky lepší úrodě v západní Africe a obnovení produkce v Jižní Americe.
V Pobřeží slonoviny navíc rostoucí zásoby a ucpané přístavy zatěžují fyzický trh. Vláda nakoupila 123 000 tun neprodaného kakaa, aby stabilizovala situaci. Pěstitelé dokonce požadují odstoupení šéfa regulátora CCC, kvůli problémům v dodavatelském řetězci.
Zásadní je, že nebyly hlášeny žádné nové hrozby počasí v západní Africe a podmínky se dále zlepšují.
Tlak na výrobce: ceny dolů, náklady zůstávají
Výrobci čokolády jsou v obtížné pozici – nižší ceny kakaa by mohly zlepšit marže, ale část nákladů je „zafixovaná“ ve smlouvách z období cenového vrcholu. Spotřebitelé navíc nechtějí dále platit vyšší ceny.
Z technického pohledu zůstává trend silně medvědí. Objemy obchodů rostou, což naznačuje, že výprodej je rozsáhlý a silný. Bez obnovy poptávky nebo náhlého zvratu počasí zůstane kakao pod fundamentálním tlakem.
Mnozí výrobci nyní zpracovávají drahé zásoby nakoupené na vrcholu, a proto zvyšovali ceny, zmenšovali gramáže produktů, nebo nahrazovali kakaové máslo levnějšími tuky. Zlevní čokoláda? Pokud přetrvají příznivé produkční podmínky, je to velmi pravděpodobné.
Ceny se budou muset přizpůsobit poptávce, aby podpořily spotřebu a zároveň zachovaly ziskovost zpracování. Pro výrobce dává smysl zajistit si surovinu za nižší ceny a snížit ceny čokolády, aby zvedli objemy i mletí.
Akcie společností jako Hershey, Mondelez či Barry Callebaut se pokoušejí stabilizovat, protože trh začíná vnímat šanci omezit destrukci poptávky díky nižším cenám kakaa.
Graf COCOA (D1, H4)
Cena dnes testuje spodní hranici klesajícího cenového kanálu a obchoduje se hluboko pod klouzavými průměry EMA200 a EMA50. RSI ukazuje překoupenost, zatímco futures směřují k propadu přes 20 % – největšímu týdennímu poklesu za více než 18 měsíců. Celkový pokles z vrcholu nyní přesahuje 65 %.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
US Open: US500 blízko rekordních maxim 📈 Akcie UnitedHealth klesají o 17 %, Micron a RTX Corp rostou
Tesla před výsledky: Umírněná očekávání a slabé fundamenty
Silná makrodata z USA 🗽 US100 vystoupal na 26 000 bodů
ASML: Překoná evropský technologický hegemon očekávání i tentokrát?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.