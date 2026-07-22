Kakao ztrácí 5 % kvůli rostoucím zásobám na ICE

Futures na kakao na ICE (COCOA) zůstávají pod tlakem a klesají zhruba o 5 % na 5 300 USD za tunu, protože silnější americký dolar a rostoucí zásoby na ICE nadále zatěžují trh. Investoři zároveň posuzují, zda bude zlepšující se globální poptávka a rizika spojená s počasím v západní Africe stačit k vyvážení známek rostoucí nabídky kakaa v nadcházejících měsících.
Klíčová fakta
- Ceny kakaa zůstávají pod tlakem poté, co zásoby kakaa na ICE vzrostly na nejvyšší úroveň za dva roky a dosáhly 3,28 mil. pytlů.
- Data o zpracování kakaa ukázala smíšený obraz poptávky: Evropa zaznamenala meziroční pokles o 4,6 %, zatímco Severní Amerika (+7,7 %) a Asie (+25 %) vykázaly silnější než očekávaný růst.
- Další tlak přichází ze zlepšujících se podmínek na straně nabídky, včetně meziročního růstu nigerijského exportu kakaa v červnu o 30 % a vyšších dodávek z Pobřeží slonoviny.
- Ve střednědobém horizontu ceny nadále podporují rizika spojená s počasím v důsledku jevu El Niño, která by mohla zhoršit pěstitelské podmínky v západní Africe a snížit budoucí sklizně.
Poptávka zůstává nerovnoměrná, ale sektor se začíná zotavovat
Minulý týden trh reagoval negativně poté, co Evropská kakaová asociace uvedla, že zpracování kakaa v Evropě meziročně kleslo o 4,6 %, což znamenalo nejslabší údaj za druhé čtvrtletí za šest let. Obavy o globální poptávku však částečně zmírnila mnohem silnější data ze Severní Ameriky a Asie.
Zpracování kakaa v Severní Americe vzrostlo meziročně o 7,7 %, navzdory očekávání trhu, že klesne, zatímco zpracování v Asii vyskočilo meziročně o 25 % a výrazně překonalo prognózy. Další pozitivní signál přišel od Barry Callebaut, největšího zpracovatele kakaa na světě, který ve třetím čtvrtletí svého fiskálního roku vykázal roční růst tržeb o 5,7 %, tedy první meziroční nárůst společnosti za více než dva roky.
Zlepšující se nabídka tlačí na ceny navzdory dlouhodobějším obavám z počasí
V posledních týdnech trh obdržel několik signálů ukazujících na zlepšující se podmínky na straně nabídky. Nigerijský export kakaa v červnu vzrostl meziročně o 30 %, zatímco dodávky kakaa do Pobřeží slonoviny od začátku současné marketingové sezóny vzrostly o 21 % ve srovnání s předchozím rokem. Zásoby kakaa sledované ICE mezitím vystoupaly na nejvyšší úroveň za dva roky, což vytváří další tlak na pokles cen.
Výhled budoucích sklizní však zůstává nejistý. Předběžné průzkumy naznačují, že hlavní úroda kakaa v Pobřeží slonoviny v sezóně 2026/27 by mohla dosáhnout přibližně 1,8 mil. tun, tedy zhruba o 18 % méně než v předchozí sezóně.
Americké centrum pro klimatické predikce navíc předpokládá, že letošní El Niño by mohl patřit mezi nejsilnější za více než 75 let, což zvyšuje riziko sucha v západní Africe a snižuje budoucí výnosy kakaa. Navzdory krátkodobému tlaku ze strany vyšších zásob a silnějšího dolaru tak střednědobé fundamenty kakaa zůstávají relativně podpůrné.
COCOA (graf D1)
Ceny kakaa klesly o více než 15 % ze svých nedávných lokálních maxim, která trh vynesla na 6 650 USD za tunu, tedy na nejvyšší úroveň od podzimu 2025.
Zdroj: xStation5
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