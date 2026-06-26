Kashkari z Fedu tvrdí, že AI si vynutí zvýšení sazeb; EURUSD i USD mění směr ❗

EURUSD odevzdává část svých ranních zisků. Měnový pár obrátil směr po neúspěšném pokusu navázat na růst a nyní ztrácí nákupní momentum. Ve druhé polovině seance již iniciativu převzali prodejci.
Naopak index US100 vykazuje relativní sílu. Postupně ztratil klesající momentum a ve druhé polovině dne se stabilizuje, přestože ignoruje některé negativní tržní signály.
Hlavním tématem dne v technologickém sektoru je možné odložení IPO společnosti OpenAI. Zprávy deníku The New York Times, podle nichž by se vstup na burzu mohl posunout až na příští rok (částečně kvůli slabému výkonu akcií SpaceX po IPO), tvrdě zasáhly celý polovodičový sektor. Micron, AMD a Intel odepisují přibližně 2 %, zatímco Oracle ztrácí více než 1 %. Dominový efekt byl patrný zejména v Asii. SoftBank, klíčový investor OpenAI, propadl o více než 12 %, index Nikkei 225 ztratil 4,15 % a jihokorejský Kospi klesl o 5,81 %. JPMorgan přímo upozorňuje, že odklad IPO „může zpomalit tempo investic do AI infrastruktury“. Na druhou stranu však posunutí termínu uvedení na burzu udržuje vysoká tržní očekávání, což může paradoxně podpořit budoucí výnosy díky pokračujícímu příběhu o stále pokročilejším rozvoji umělé inteligence.
Hlavním geopolitickým rizikem však zůstává situace mezi USA a Íránem. Donald Trump na síti Truth Social uvedl, že Írán vyslal nejméně čtyři sebevražedné drony proti lodím v Hormuzském průlivu. Jeden z nich zasáhl palubu velké kontejnerové lodi. Plavidlo utrpělo škody, ale pokračovalo v plavbě. Zbylé tři drony byly sestřeleny. Trump incident označil za „hloupé porušení dohody o příměří“. Hormuzský průliv je klíčovou trasou pro přibližně 20 % světových dodávek ropy, a jakákoli eskalace v této oblasti okamžitě přitahuje pozornost komoditních trhů.
Současně vystoupil představitel Fedu Neel Kashkari, který se vyjádřil k inflaci. Podle něj není trh práce v současnosti zdrojem inflačních tlaků. Růst cen je tažen především nabídkovou stranou ekonomiky a jedním z faktorů, které zmínil, je rozšiřování AI infrastruktury. Kashkari uvedl, že rozvoj umělé inteligence pravděpodobně znamená, že Fed bude muset zvýšit úrokové sazby.
Zdroj: xStation
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