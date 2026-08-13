Shrnutí trhů: Evropské trhy otevírají v zeleném 🔼 Akcie Adyen po výsledcích rostou o 10 %

Evropské indexy ve čtvrtek otevřely mírně výše, přičemž sentiment podpořila především americká inflační data, která celkově odpovídala očekáváním. Červencový CPI vzrostl meziměsíčně o 0,1 %, zatímco jádrová inflace dosáhla 2,5 % meziročně, což zmírnilo obavy z dalšího brzkého zpřísnění měnové politiky Fedu. Futures trhy v reakci snížily implikovanou pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu o 25 bazických bodů v září přibližně na 40 % z téměř 67 % před týdnem. Lepší sentiment podpořil většinu hlavních evropských indexů, zatímco růst britského HDP o 0,4 % ve druhém čtvrtletí přinesl další makroekonomický impuls pro britská aktiva. Investoři nyní sledují další evropská makrodata, firemní výsledky a ceny ropy, které mírně klesají, ale zůstávají nad 80 USD za barel.
- Stoxx Europe 600 roste přibližně o 0,2 % a znovu se přibližuje historickým maximům. Růst je relativně široký, což naznačuje, že zlepšení sentimentu není omezeno pouze na jeden sektor nebo trh.
- DAX a CAC 40 přidávají přibližně 0,3 %. Německé a francouzské akcie těží především ze zmírnění obav z dalšího růstu nákladů na financování v USA. Nižší očekávání sazeb Fedu mohou podporovat valuace akcií díky poklesu úrokové rizikové prémie.
- FTSE 100 klesá navzdory silnějším údajům o britském HDP. Britská ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla o 0,4 %, v souladu s očekáváním trhu. Data zmírňují obavy z prudkého zhoršení ekonomické aktivity navzdory stále zvýšeným úrokovým sazbám.
- Americká inflace zůstává klíčovým faktorem tržního sentimentu. Červencový CPI vzrostl meziměsíčně o 0,1 %, zatímco jádrová inflace dosáhla 2,5 % meziročně. V kombinaci s dřívějšími známkami slabosti amerického trhu práce tato data snižují tlak na Fed, aby sazby znovu zvýšil už v září.
- Ropa nadále obsahuje geopolitickou rizikovou prémii, která odráží napětí mezi USA a Íránem a obavy o bezpečnost lodní dopravy přes Hormuzský průliv. Později během evropské seance se investoři zaměří na finální CPI ve Španělsku a průmyslovou výrobu v eurozóně, které mohou přinést další informace o regionální ekonomice a výhledu politiky ECB.
Grafy EU50 a DE40 (interval M30)
Při pohledu na futures na Euro Stoxx 50 se cena obchoduje přibližně uprostřed rostoucího cenového kanálu. EMA50 (oranžová linie) zůstává důležitým supportem momenta – při předchozích dvou medvědích impulsech průraz pod tento průměr předcházel výraznějšímu poklesu. Klíčová rezistence se nachází kolem 6 600 bodů, tedy v oblasti nedávných lokálních maxim.
Zdroj: xStation5
Futures na DAX se snaží udržet nad 50periodním EMA (oranžová linie), zatímco klíčová rezistence se nachází kolem 26 600 bodů. Index se zároveň obchoduje relativně blízko 200periodního exponenciálního klouzavého průměru, který se nachází poblíž 26 400 bodů.
Zdroj: xStation5
Adyen je zdaleka nejsilnější akcií v indexu Euro Stoxx 50, když její akcie rostou o 10,1 % a výrazně překonávají zbytek indexu. Mezi lídry patří také evropské banky: BBVA přidává 1,6 %, Santander 1,5 % a Nordea 1,4 %, zatímco UniCredit, Deutsche Bank a Intesa Sanpaolo rostou přibližně o 0,7–0,8 %. To potvrzuje relativní sílu finančního sektoru. Dobře si vedou také Deutsche Telekom a Rheinmetall, které obě posilují přibližně o 0,9 %. Na opačné straně trhu je BASF nejslabší akcií a klesá přibližně o 1,3 %, zatímco pod tlakem jsou také Wolters Kluwer (-0,7 %) a Volkswagen (-0,5 %). Některé z dnešních slabších titulů však zůstávají v delším horizontu mimořádně silné. Infineon například dnes ztrácí 0,4 %, ale stále se obchoduje přibližně 67 % nad úrovní ze začátku roku. Rozložení vítězů a poražených tak ukazuje především na rotaci kapitálu směrem k finančnímu sektoru, zatímco materiály, průmyslové společnosti a vybrané spotřebitelské tituly čelí relativně většímu tlaku.
Zdroj: XTB Research
Euro Stoxx 50 se obchoduje pouze přibližně 0,3 % pod svým historickým maximem a navzdory mírnému poklesu v dnešní seanci zůstává širší trend jednoznačně růstový. Index za poslední měsíc přidal 4,0 % a od začátku roku roste o 12,8 %. Šířka trhu zůstává příznivá. Celkem 66 % společností v indexu se obchoduje nad svým 200denním klouzavým průměrem a 64 % nad SMA50. To naznačuje, že růst indexu není tažen pouze několika největšími společnostmi. Výkonnost jednotlivých sektorů se výrazně liší. V čele jsou průmyslové a finanční společnosti, zatímco sektor komunikačních služeb a zbytného spotřebního zboží index nejvíce zatěžují. Pozornost přitahují zejména technologie – sektor od začátku roku roste přibližně o 32 %, ale P/E kolem 47 ukazuje, že silný růst cen akcií doprovází také vysoké valuace. Mezi dlouhodobě nejvýkonnější tituly patří Infineon a ASML, zatímco síla ING, BBVA a UniCredit potvrzuje, že banky zůstávají jedním z hlavních pilířů letošního růstu evropských akcií. Celkově zůstává Euro Stoxx 50 z technického pohledu silný, z hlediska valuací však stále náročnější. Další růst v blízkosti historických maxim tak bude čím dál více záviset na firemních výsledcích, úrokových sazbách a pokračujícím růstu napříč jednotlivými sektory.
Zdroj: XTB Research
Firemní zprávy
- Adyen je jasným lídrem indexu Euro Stoxx 50, když akcie rostou o více než 10 % poté, co společnost zvýšila výhled růstu tržeb pro rok 2026. Nizozemský zpracovatel plateb nyní očekává růst čistých tržeb o 21–23 %, oproti předchozímu výhledu 20–22 %.
- Akcie Pandora rostou přibližně o 3 % po zveřejnění výsledků. Dánská společnost překonala očekávání za druhé čtvrtletí a zvýšila svůj výhled zisku. Reakce trhu naznačuje, že investoři nadále odměňují společnosti, které kombinují lepší výsledky s rostoucím výhledem.
- Thyssenkrupp zůstává pod tlakem a v úvodu obchodování klesá přibližně o 1,5 %. Negativní reakce přichází navzdory tomu, že společnost zpřesnila a částečně zvýšila svůj výhled pro rok 2026. To naznačuje, že samotná revize nestačila vzhledem k očekáváním, která už byla v ceně akcií započítána.
Silné výsledky Adyen podporují růst akcií
Adyen zveřejnil silné výsledky za první polovinu roku 2026 a zvýšil výhled růstu tržeb, což během evropské seance poslalo akcie o více než 10 % výše. Čisté tržby dosáhly 1,30 miliardy EUR, meziročně vzrostly o 19 % a při konstantních měnách o 21 %, čímž mírně překonaly konsenzus. Objem zpracovaných plateb rostl ještě rychleji, o 24 % na 803,8 miliardy EUR. Upravená EBITDA vzrostla o 18 % na 641,5 milionu EUR, marže však klesla z 50 % na 49 % kvůli vyšším nákladům a akvizicím Talon.One a Orb. Klíčovým bodem reportu bylo zvýšení výhledu růstu čistých tržeb pro rok 2026 na 21–23 % při konstantních měnách z předchozího pásma 20–22 %.
- Čisté tržby: 1,303 miliardy EUR, +19 % meziročně a +21 % při konstantních měnách, oproti očekávání trhu kolem 1,29 miliardy EUR.
- Objem zpracovaných plateb: 803,8 miliardy EUR, +24 % meziročně z 649 miliard EUR.
- Upravená EBITDA: 641,5 milionu EUR, +18 % meziročně, zatímco EBITDA marže klesla na 49 % z 50 %.
- Čistý zisk: 544,1 milionu EUR, +13 % meziročně, zatímco volné cash flow vzrostlo o 17 % na 553,4 milionu EUR.
- Výhled pro rok 2026: růst čistých tržeb o 21–23 % při konstantních měnách oproti předchozímu pásmu 20–22 %.
- Akvizice: Adyen dokončil akvizici Talon.One za 750 milionů EUR a Orb za 335 milionů USD. Transakce by měly přidat přibližně 1 procentní bod k růstu tržeb v roce 2026, ale podobně snížit EBITDA marži.
- Nejrychleji rostoucí segment: tržby segmentu Platforms vzrostly o 37 % na 165,5 milionu EUR, zatímco objem zpracovaných plateb stoupl o 42 % na 135 miliard EUR.
Objem plateb roste rychleji než tržby Adyen
Nejsilnějším provozním signálem z výsledků Adyen je 24% růst objemu zpracovaných plateb na 803,8 miliardy EUR. To překonalo 19% nominální růst čistých tržeb na 1,303 miliardy EUR. Při konstantních měnách čisté tržby rostly o 21 %.
Struktura růstu zůstává důležitou silnou stránkou obchodního modelu Adyen. Přibližně 70 % růstu pocházelo od stávajících zákazníků, což ukazuje, že Adyen roste společně se svými obchodníky a nespoléhá pouze na získávání nových klientů. Zároveň 300 obchodníků tvořilo přibližně 60 % celkového růstu, oproti více než 70 % před třemi lety, což naznačuje postupnou diverzifikaci růstové základny.
Segment Platforms zaznamenal nejsilnější dynamiku, když tržby vzrostly o 37 % na 165,5 milionu EUR a objem zpracovaných plateb o 42 % na 135 miliard EUR. Digital zůstal největším segmentem s tržbami 719,7 milionu EUR, meziročně +13 %, zatímco tržby Unified Commerce vzrostly o 25 % na 417,7 milionu EUR.
Vyšší náklady a akvizice tlačí na EBITDA marži
Rychlá expanze byznysu přinesla tlak na náklady, který snížil EBITDA marži na 49 % z 50 % před rokem. Upravená EBITDA přesto vzrostla o 18 % na 641,5 milionu EUR, ale mírně zaostala za očekáváním analytiků. Bez přibližně 6 milionů EUR jednorázových nákladů spojených s akvizicemi by marže zůstala na 50 %.
Provozní náklady vzrostly o 21 % na 738 milionů EUR. Adyen v první polovině roku přijal 249 zaměstnanců a celkový počet pracovníků dosáhl 5 020, zatímco náklady na zaměstnance vzrostly o 15 % na 431,1 milionu EUR. Společnost také zrychluje investice do infrastruktury a letos očekává kapitálové výdaje kolem 7 % čistých tržeb, částečně proto, že přesouvá dopředu investici do datového centra původně plánovanou na rok 2027.
Navzdory vyšším investicím zůstává tvorba hotovosti silná. Čistý zisk vzrostl o 13 % na 544,1 milionu EUR, zatímco volné cash flow se zvýšilo o 17 % na 553,4 milionu EUR, což odpovídá přibližně 86 % EBITDA. Na konci června držel Adyen 12,4 miliardy EUR v hotovosti, zatímco provozní hotovost po odečtení zůstatků souvisejících s obchodníky a krátkodobých pohledávek činila přibližně 4,6 miliardy EUR.
Adyen zvyšuje výhled a rozšiřuje se za hranice tradičních plateb
Klíčovou částí reportu je zvýšení výhledu růstu čistých tržeb pro rok 2026 na 21–23 % při konstantních měnách z předchozího pásma 20–22 %. Nový výhled zahrnuje příspěvek společností Talon.One a Orb, tedy prvních akvizic v historii Adyen, přičemž management poukazuje také na rostoucí aktivitu nových i stávajících zákazníků.
Adyen koupil poskytovatele věrnostních řešení Talon.One za 750 milionů EUR a specialistu na podnikový billing Orb za 335 milionů USD. Transakce by měly letos přidat přibližně 1 procentní bod k růstu tržeb a zároveň snížit celoroční EBITDA marži asi o 1 procentní bod včetně transakčních nákladů. Strategicky akvizice rozšiřují Adyen za hranice zpracování plateb do oblastí věrnostních programů, billingu a služeb převodu peněz.
Z pohledu investorů tak report přináší jednoznačně pozitivní růstový signál, ale zároveň ukazuje krátkodobý kompromis mezi expanzí a ziskovostí. Adyen při konstantních měnách dál roste více než 20 %, objem plateb roste ještě rychleji a management zvýšil výhled i za cenu dočasného tlaku na marže kvůli investicím a akvizicím. Společnost přitom zachovala cíl dosáhnout do roku 2028 EBITDA marže nad 55 %, takže tempo návratu marží k této úrovni bude jedním z hlavních ukazatelů, které budou investoři v příštích čtvrtletích sledovat.
Graf akcií Adyen (ADYEN.NL, D1)
Akcie Adyen dnes rostou o více než 10 % a blíží se k testu 200denního exponenciálního klouzavého průměru EMA200 (červená linie), který může fungovat jako důležitá technická rezistence.
Zdroj: xStation5
Fundamenty Adyen ukazují silný dlouhodobý růst navzdory výrazné slabosti ceny akcií. Akcie od začátku roku ztrácejí 26,6 % a za posledních 12 měsíců 29,7 %, i když během posledního měsíce vzrostly o 15,7 %. Tržby za poslední čtyři roky rostly průměrným ročním tempem (CAGR) 11,1 %, zatímco EBIT rostl výrazně rychleji, tempem 18,0 %, což zdůrazňuje škálovatelnost a provozní páku platební platformy společnosti. Ziskovost zůstává mimořádně silná. EBIT marže dosahuje 43,6 %, ROE činí 23,4 % a společnost prakticky nevyužívá finanční páku, což odráží poměr dluhu k vlastnímu kapitálu na úrovni 0,0. Za poslední pololetí dosáhly tržby přibližně 1,4 miliardy EUR a čistý zisk 581,6 milionu EUR, což odpovídá čisté marži 41,2 %. ROIC se nachází na úrovni 17,9 %. Z pohledu valuace se Adyen obchoduje za 27,0násobek trailing zisku a 23,6násobek očekávaného zisku, zatímco EV/EBITDA dosahuje 14,7x. To ukazuje, že investoři společnosti nadále přisuzují prémii za její růstový a ziskový profil. Celkově graf ukazuje výrazný rozdíl mezi zlepšujícími se ziskovými fundamenty a slabší střednědobou výkonností akcií. Pro budoucí valuaci proto bude obzvlášť důležité, zda si Adyen dokáže udržet dvouciferný růst tržeb a vysoké marže.
Zdroj: xStation5
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