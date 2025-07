Káva posiluje o 3 % kvůli nedostatku dešťů v Brazílii

Futures na kávu (COFFEE) dnes rostou o více než 3 % ve snaze zvrátit downtrend, který stáhl ceny kontraktů na nejnižší úrovně od září 2024. Hlavním faktorem růstu je nedostatek srážek v Brazílii. Podle údajů brazilské agentury Somar Meteorologia klíčový region Minas Gerais – zásadní pro pěstování arabiky – minulý týden nezaznamenal žádné srážky. Déšť se nečeká ani tento týden, což může zhoršit kvalitu úrody a postupně narušit dodávky z tohoto klíčového trhu.

Nejistota ohledně budoucnosti cel zavedených během Trumpovy éry vůči Brazílii, které by mohly být rozšířeny i na kávu, navíc zvyšuje volatilitu a nejistotu. Vietnam, další významný hráč na trhu s kávou, čelí riziku zavedení cel v rozmezí 20–40 %. Indonésie a Kambodža – důležité články v dodavatelském řetězci kávy do USA – již byly zasaženy cly ve výši 32 %, resp. 25 %, což může zvýšit náklady na dovoz kávy do Spojených států. Podle dat Cecafe dovezly USA v roce 2024 celkem 1,6 milionu tun kávy, přičemž 8,1 milionu tun pocházelo z Brazílie.

Zdroj: xStation5

