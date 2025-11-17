KKR rozšiřuje spolupráci s PayPalem: odkoupí půjčky typu „kup teď, zaplať později“ až za 65 miliard eur

-
KKR odkoupí až 65 miliard eur BNPL úvěrů od PayPalu, s obnovitelným limitem 6 miliard.
-
Transakce pokrývá Francii, Německo, Itálii, Španělsko a Velkou Británii.
-
PayPal nadále zajišťuje služby pro zákazníky, KKR drží pohledávky.
-
Jde o strategii, která umožňuje fintechům rozšiřovat úvěrové služby bez zatížení rozvahy.
-
Investiční společnost KKR & Co. oznámila rozšíření smlouvy s PayPal Holdings, podle níž odkoupí až 65 miliard eur (přibližně 75,4 miliardy USD) ve formě pohledávek z úvěrů typu "buy now, pay later" (BNPL) poskytnutých v Evropě. Navazuje tak na předchozí dohodu z roku 2023, kdy KKR koupila pohledávky v hodnotě až 40 miliard eur.
Nová dohoda zahrnuje obnovitelný závazek ve výši 6 miliard eur, který umožňuje fondům a účtům spravovaným KKR průběžně odkupovat nové půjčky, které PayPal poskytne zákazníkům ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii.
Zatímco KKR převezme samotné pohledávky, PayPal zůstává zodpovědný za front-end procesy, jako je posuzování bonity, poskytování služeb zákazníkům a správu pohledávek. PayPal už tuto transakci zohlednil ve svém výhledu na čtvrté čtvrtletí a celý rok 2025, jak uvedl ve vyjádření.
Proč je to důležité:
Tento typ strukturovaných dohod umožňuje firmám jako PayPal nabízet úvěrové produkty, aniž by zatěžovaly vlastní rozvahu, což je klíčové v prostředí vyšších úrokových sazeb a přísnější regulace. Stejný přístup zvolily i další fintech firmy – například Klarna nedávno prodala pohledávky z BNPL úvěrů za až 26 miliard dolarů společnosti Nelnet a dříve uzavřela dohodu se společností Elliott Investment Management na prodej pohledávek ve Velké Británii v hodnotě až 30 miliard liber.
Dohoda mezi KKR a PayPalem tak potvrzuje rostoucí trend sekuritizace BNPL úvěrů jako způsobu, jak odlehčit fintechovým rozvahám a přenést kreditní riziko na institucionální investory.
Graf PYPL.US (D1)
Akcie PayPalu oslabují a aktuálně se obchodují na úrovni 62,77 USD, což znamená průraz pod důležitou podporu z boční konsolidace posledních měsíců. Cena se nyní nachází hluboko pod klouzavými průměry – EMA 50 (68,44 USD) a SMA 100 (70,04 USD), což potvrzuje jasný medvědí trend. RSI (39,8) signalizuje slábnoucí momentum a blížící se přeprodanost, ale bez známky obratu.
Zdroj: xStation5
Graf KKR & Co. (D1)
Akcie investiční společnosti KKR se aktuálně obchodují na 119,83 USD a od začátku listopadu vykazují stabilizační tendenci po předchozím poklesu. I zde se ale cena drží pod EMA 50 (125,92 USD) i SMA 100 (134,88 USD), takže zůstává v medvědím nastavení. RSI (43,1) zůstává pod neutrální hodnotou, ale nepropadá se – svědčí o určité stabilizaci. Krátkodobě je trh v konsolidaci mezi 116–125 USD, průraz nad EMA 50 by byl první pozitivní signál.
Zdroj: xStation5
