Konec jedné hrozby pro UBS. Soud zastavil kauzu po Credit Suisse ⚖️

- UBS uspěla u soudu a zbavila se obvinění převzatého po Credit Suisse.
- Soud uvedl, že trestní odpovědnost nelze automaticky převést na právního nástupce.
- Pro UBS jde o pozitivní signál, protože klesá riziko dalších právních nákladů.
- Kauza ale nekončí úplně, protože část řízení pokračuje a žalobci se ještě mohou odvolat.
UBS dosáhla významného právního vítězství, když švýcarský Federální trestní soud zamítl obvinění z praní špinavých peněz, které banka převzala po akvizici Credit Suisse. Kauza souvisela s dlouholetým skandálem kolem takzvaných mozambických „tuňákových dluhopisů“, jenž patří mezi nejznámější aféry evropského bankovního sektoru posledních let.
Soud rozhodl, že trestní odpovědnost za údajné protiprávní jednání nelze automaticky převést na UBS jakožto právního nástupce po převzetí Credit Suisse. Podle soudu by takový postup odporoval principu viny a nebyl by v souladu ani se švýcarskou ústavou, ani s Evropskou úmluvou o lidských právech. Pro UBS jde o důležitý verdikt, protože omezuje riziko, že bude dále nést právní následky za historické přešlapy svého bývalého rivala.
Celá aféra sahá zhruba o dekádu zpět, kdy Credit Suisse financovala projekty v Mosambiku spojené s pobřežní ochranou a rybářskou flotilou. Z těchto obchodů vzešly dluhopisové transakce v objemu asi 2 miliard USD, které byly později spojovány s korupcí, úplatky a ignorováním varovných signálů uvnitř banky. Credit Suisse už v roce 2021 souhlasila se zaplacením téměř 475 milionů USD v rámci urovnání více vyšetřování po světě.
Přesto švýcarští žalobci pokračovali v samostatném řízení a tvrdili, že banka nedokázala zabránit podezřelým tokům peněz souvisejícím s poplatky za služby u těchto úvěrů. Soud nyní ale jasně oddělil historickou odpovědnost Credit Suisse od současné pozice UBS. To je pro investory pozitivní zpráva, protože snižuje nejistotu kolem možných dalších právních nákladů po krizovém převzetí banky v roce 2023.
Případ ale ještě není zcela uzavřen. Pokračovat bude řízení proti bývalému pracovníkovi compliance, který podle žalobců věděl o možném napojení některých plateb na úplatky, ale místo nahlášení podezřelé aktivity pouze ukončil obchodní vztah. Švýcarská prokuratura má navíc ještě 10 dní na případné odvolání.
Z pohledu trhu je rozhodnutí příznivé hlavně pro UBS, která se dlouhodobě snaží přesvědčit investory, že převzetí Credit Suisse nepovede k nekontrolovatelnému růstu právních a reputačních rizik. Každé podobné soudní vítězství tak pomáhá posilovat důvěru v to, že integrace problémového konkurenta nebude pro UBS tak nákladná, jak se někteří investoři původně obávali.
