Kopírují Spojené státy Čínu? Vláda získává podíly v Intelu, MP Materials a dalších firmách.

- Historický posun v politice: administrativa Donalda Trumpa mění dotace na kapitálové podíly ve strategických firmách, jako jsou Intel, MP Materials, Lithium Americas a Trilogy Metals.
- Cíl: zajistit průmyslovou a technologickou suverenitu USA skrze kontrolu klíčových sektorů – polovodiče, vzácné zeminy, lithium a ocel.
- Mechanismy: od 10% podílu v Intelu po investice s warrantem a „zlatými akciemi“, které vládě poskytují právo veta nebo částečné vlastnictví.
- Riziko a výzva: vyvážit národní bezpečnost, ekonomickou efektivitu a důvěru investorů, aniž by byl narušen americký model inovací.
V posledních měsících Spojené státy investovaly do několika firem považovaných za strategicky nejdůležitější v zemi, aby zajistily, že budou schopny samy vyrábět polovodiče, těžit vzácné zeminy a produkovat ocel, aniž by byly závislé na jiných.
To, co Trumpova administrativa udělala, je přeměna grantových a úvěrových programů na iniciativy, v jejichž rámci vláda získává kapitálový podíl jako součást balíčku pomoci. Historicky se USA k podobnému kroku uchýlily například při finanční záchraně bank, ale tehdy vždy jasně deklarovaly, že cílem je držet akcie jen po co nejkratší dobu.
Politický obrat
Trumpova politika představuje zásadní změnu oproti dosavadnímu postoji regionu, protože začne ovlivňovat zisky firem a rozhodovací procesy—což vyvolává otázky ohledně důvěry trhu v zemi, což je klíčový základ globální důvěry investorů. Kritici tvrdí, že USA nyní napodobují finanční systémy, které dříve kritizovaly, jako například Čínu, kde je 71 % z 500 největších firem ve vlastnictví státu, nebo Japonsko, kde je centrální banka největším akcionářem všech veřejně obchodovaných firem. Existují však rozdíly. V Číně probíhá většina investic a podpory firem na provinční úrovni, i když centrální vláda také poskytuje dotace a programy výzkumu a vývoje. Každá provincie podporuje různé firmy, zejména v sektorech jako jsou elektromobily. Tato strategie podporuje vysokou konkurenceschopnost díky rozložení investic mezi více firem.
Zastánci těchto politik tvrdí, že jde o způsob, jak ochránit budoucnost země a zajistit, že klíčová odvětví jako polovodiče, energetika a ocel zůstanou pod kontrolou USA—což je důležité ve světě, kde Čína dominuje klíčovým surovinám jako jsou vzácné zeminy.
Existují však i rizika. Jedním z nich je rostoucí státní kontrola nad soukromým sektorem, která by mohla odvádět prostředky k politicky preferovaným, ale neefektivním firmám, což by oslabovalo konkurenci a dlouhodobé inovace. Navíc se stát jako akcionář může dostat do politických konfliktů kvůli rozhodnutím firem nebo být tlačen k zásahům do řízení. Na globální úrovni by tento obrat mohl narušit důvěru mezinárodních investorů v americký model volného trhu, který byl po desetiletí měřítkem globálního kapitalismu.
Do jakých firem USA investovaly?
Investice USA v posledních měsících směřovaly do různých sektorů, včetně technologií a těžby.
Intel (10 %)
USA investovaly 8,9 miliardy USD do společnosti Intel výměnou za 10% podíl. Cílem je obnovit domácí výrobu pokročilých polovodičů a zajistit technologickou suverenitu USA. Investice je financována z grantů CHIPS Act a zaměřena na továrny v Arizoně, Ohiu, Novém Mexiku a Oregonu.
MP Materials (15 %)
V červenci 2025 Ministerstvo obrany investovalo 400 milionů USD do přednostních akcií MP Materials, s možností získat 15% podíl. Firma provozuje jediný velkokapacitní důl vzácných zemin v Severní Americe v Kalifornii a staví zpracovatelský závod v Texasu.
Lithium Americas (10 %)
Projekt Thacker Pass v Nevadě obdržel podporu formou záruk na půjčku a warrantů, které zajišťují vládě 5% podíl v Lithium Americas a 5% ekonomický podíl ve společném podniku s General Motors.
Trilogy Metals (10 %)
Vláda investovala 17,8 milionu USD do firmy Trilogy Metals na rozvoj projektu Ambler Access na Aljašce, který je bohatý na měď, zinek a kobalt. Cílem je získat 10% podíl + 7,5 % přes warranty.
Nippon Steel („zlatá akcie“)
Japonská firma Nippon Steel navrhla převzít U.S. Steel. Vláda USA schválila transakci za podmínky vytvoření „zlaté akcie“, která neposkytuje ekonomická práva, ale dává vládě právo veta nad rozhodnutími s dopadem na národní bezpečnost.
Nová éra strategického kapitalismu
Země, která po desetiletí věřila v sílu trhu, se nyní rozhodla posílit svůj průmyslový základ aktivnější rolí státu. Podíly ve firmách jako Intel nebo MP Materials jsou označovány za strategickou nezbytnost. Výzvou bude udržet rovnováhu mezi národní bezpečností, ekonomickou efektivitou a důvěrou investorů, aniž by USA ztratily to, co je činilo modelem inovací a důvěry.
