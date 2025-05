Kraft Heinz investuje 3 miliardy dolarů do modernizace výroby navzdory slabé spotřebitelské náladě

Společnost Kraft Heinz, výrobce ikonických produktů jako Heinz kečup nebo Kraft macaroni and cheese, oznámila největší investici do svých amerických továren za posledních deset let. Do modernizace svých 30 výrobních závodů v USA plánuje vložit 3 miliardy dolarů, a to i přesto, že spotřebitelská důvěra v USA je na druhé nejnižší úrovni za posledních 70 let a firma zároveň snížila výhled tržeb a zisků.

Prezident pro Severní Ameriku Pedro Navio uvedl, že tato investice pomůže zvýšit efektivitu provozu a snížit náklady, což může částečně kompenzovat dopady nově zavedených amerických cel, které firma označila jako jeden z důvodů pro realizaci projektu. Kromě úspory nákladů umožní modernizace také rychlejší vývoj a uvedení nových produktů na trh, což má pomoci obhájit tržní podíl v době ekonomické nejistoty.

Většina produktů společnosti je vyráběna výhradně v USA, kde například rajčata pěstuje v Kalifornii a brambory v Idahu, zatímco malou část produkce exportuje do Kanady. Ačkoli společnost čelí 10% clu na dovoz zboží, její dovoz z Číny je zanedbatelný. Kraft Heinz rovněž požádal své dodavatele, aby dali 60denní upozornění na případné zvýšení cen, čímž se snaží předejít skokovému zdražení.

Součástí investice bude také vznik přibližně 3 500 pracovních míst v oblasti výstavby, ovšem firma neočekává nárůst trvalého zaměstnaneckého stavu ve výrobě. Podobné kroky nedávno oznámily i další velké značky jako Kimberly-Clark nebo Anheuser-Busch InBev, což naznačuje širší trend posilování domácí výroby u nadnárodních firem působících v USA.

Kraft Heinz tímto krokem nejen reaguje na aktuální ekonomické a politické výzvy, ale především ukazuje dlouhodobý závazek k udržení konkurenceschopnosti na domácím trhu.

Graf KHC.US (D1)

Akcie Kraft Heinz (KHC.US) se nacházejí v dlouhodobém klesajícím trendu, který potvrzuje pozice ceny hluboko pod klouzavými průměry – EMA 50 a SMA 100, přičemž aktuální cena činí pouze 27,37 USD. Tento vývoj ukazuje na slabost akcií a pokračující prodejní tlak. RSI se pohybuje na úrovni 37,9, což naznačuje, že akcie se přibližují k přeprodanému teritoriu, ale zatím ještě nedosáhly extrémních hodnot, které by mohly spustit technický odraz. MACD se nachází hluboko pod nulou a jeho histogram i signální linie nadále klesají, což potvrzuje negativní momentum bez známek obratu.

Zdroj: xStation5

