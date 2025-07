Kraft Heinz zvažuje rozdělení firmy – návrat ke kořenům jako záchranná brzda?

Společnost Kraft Heinz (KHC) údajně zvažuje rozdělení svého portfolia potravinových značek na dvě části, čímž by v podstatě zrušila vlastní megafúzi z roku 2015. Tento krok by mohl vést k vytvoření samostatné entity v hodnotě až 20 miliard USD, čímž by se jednalo o největší transakci v sektoru spotřebního zboží v roce 2025.

Dědictví neúspěšné fúze

Fúze Kraft Foods a H.J. Heinz, podporovaná Warrenem Buffettem prostřednictvím Berkshire Hathaway, měla přinést úspory a globální expanzi. Místo toho akcie společnosti ztratily dvě třetiny hodnoty, zatímco američtí spotřebitelé se odklánějí od dražších značkových produktů směrem k levnějším alternativám.

Zatímco divize omáček a pomazánek (např. Heinz kečup, Philadelphia) generovala loni tržby 11,4 miliardy USD a má mezinárodní růstový potenciál, zbytek portfolia včetně značek jako Oscar Mayer či Velveeta bojuje s konkurencí privátních značek a klesající poptávkou.

Zvýšení hodnoty pro akcionáře?

Společnost uvedla, že "hodnotí strategické alternativy", což podle analytiků odráží tlak na odblokování hodnoty pro akcionáře. Potenciální rozdělení by umožnilo kondimentové části dosáhnout vyššího násobku ocenění, zatímco zbývající "pomalejší" by zůstala obchodována s nižší prémií. Zda ale dojde k akvizici některé části, zůstává nejisté – právě tato možnost je přitom klíčová pro výraznější růst hodnoty.

Připomíná to případ Kellogg – rozdělení firmy na Kellanova a WK Kellogg umožnilo následné akvizice ze strany firem Mars a Ferrero. Podobný scénář by mohl nastat u Kraft Heinz, kde by část s kečupy a pomazánkami mohla být atraktivní např. pro McCormick, Nestlé nebo Unilever.

Riziko i příležitost

Podle analytiků se však jedná o vysoce rizikový tah, protože samotné rozdělení přinese investorům jen omezený efekt. Silná stránka firmy – Heinz kečup – možná získá vyšší ocenění, ale slabší jádro zůstává problémové bez zřetelných zájemců.

Vzhledem k poklesu celkových tržeb o 3 % v roce 2024 a snížení výhledu ziskovosti může být rozdělení posledním pokusem o restart firmy, jejíž strategie z posledního desetiletí selhala.

Rozhodnutí Kraft Heinz tak bude důležité nejen pro její akcionáře, ale i pro budoucnost značek, které kdysi definovaly americkou kuchyni.

Graf KHC.US (D1)

Akcie společnosti Kraft Heinz po delším sestupném trendu vykazují známky obratu. Aktuálně se obchodují na ceně 27,80 USD, čímž překonaly 50denní klouzavý průměr EMA (27,12 USD) a přiblížily se k hladině SMA 100 (28,35 USD), která nyní tvoří důležitou rezistenci. Proražení této úrovně by mohlo potvrdit začátek nového růstového trendu.

Zdroj: xStation5

