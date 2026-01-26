Krypto zprávy: Bitcoin klesá zpět na 87 000 USD 📉 Signál medvědího trhu?

Bitcoin dnes klesá směrem k oblasti 87 000 USD po likvidacích v hodnotě stovek milionů dolarů, zatímco ETF fondy zaznamenaly minulý týden největší týdenní odliv od poloviny listopadu 2025 – celkem 1,73 miliardy USD. Jde o ostrý obrat oproti týdnu končícímu 17. ledna, kdy do kryptofondů přiteklo více než 2,17 miliardy USD. Tentokrát zaznamenalo Ethereum samotné odliv přibližně 630 milionů USD (druhý největší týdenní odliv v historii).
Hlavní výjimky představovaly pouze ETF fondy napojené na Solanu (zhruba +17 milionů USD) a Chainlink (téměř +4 miliony USD). Na trhu převládá jasný „risk-off“ tón – šíře odlivů naznačuje, že důvěra investorů se po předchozích otřesech plně neobnovila, zatímco makroekonomické prostředí nadále doléhá na celý sektor. Podle CoinShares pochází většina prodejního tlaku od investorů se sídlem v USA. Křehký sentiment přetrvává od tzv. „flash crash“ z října 2025.
Propady byly způsobeny mimo jiné následujícími faktory:
-
Slábnoucí očekávání na snížení sazeb Fedu: trhy aktuálně oceňují velmi nízkou pravděpodobnost snížení (pouze cca 3 % podle nástroje CME FedWatch).
-
Absence trvalého oživení po říjnovém poklesu, což drží trendově orientované a rizikově řízené strategie opatrné.
-
Zklamání z narativu „zajištění proti znehodnocení měny“: navzdory velkým schodkům a rostoucímu vládnímu dluhu se kryptoměny neukázaly jako přesvědčivá ochrana proti měnovému znehodnocení, což vedlo některé investory ke snížení expozice v krátkodobém horizontu.
Trh nadále hledá katalyzátor – a zatím ho nenachází. Pokud se nezmění makro očekávání, nezlepší se cenová dynamika nebo krypto sektor neobnoví silný narativ, může tlak na fondové toky přetrvat, čímž se zvyšuje riziko hlubší fáze medvědího trhu.
ETF toky:
Pohled na nedávné toky do kryptofondů jasně ukazuje negativní přílivy do ETH v posledních pěti seancích, což naznačuje slábnoucí aktivitu fondů a ústup maloobchodní poptávky – a to nejen u Etherea, ale i Bitcoinu.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Graf Bitcoin a Ethereum (interval D1)
Bitcoin je nyní více než 30 % pod svým historickým maximem, zatímco Ethereum ztratilo přes 50 %. RSI u BTC je na úrovni 41, což je stále poměrně daleko od „přeprodaných“ úrovní, které bývají typické po výrazných kapitulacích; Ethereum vykazuje podobné nastavení – navzdory prudkému poklesu stále chybí jasné známky kapitulace.
Klíčové on-chain úrovně pro Bitcoin aktuálně zahrnují:
-
96,5 tis. USD (nákladová báze krátkodobých držitelů)
-
87,5 tis. USD (průměr aktivních investorů)
-
81 tis. USD (True Market Mean)
-
56 tis. USD (Realized Price)
True Market Mean představuje realističtější průměrnou úroveň celého trhu, která často odráží aktivně obchodovanou část nabídky. Realized Price je průměrná nákladová báze celého trhu s BTC – klasický cyklický referenční bod. Historicky se Bitcoin během výrazných medvědích trhů (například v roce 2020 a 2022) obchodoval pod úrovní Realized Price.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
