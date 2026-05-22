⚠️ Kuba je pro USA bezpečnostní hrozbou

Napětí mezi Spojenými státy a Kubou znovu roste. Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil kubánský režim za bezpečnostní hrozbu pro USA a varoval, že Washington nebude tolerovat působení zahraničních vojenských, zpravodajských nebo bezpečnostních struktur tak blízko amerických břehů. Kuba obvinění odmítá a tvrdí, že Rubio šíří lži, které mají ospravedlnit tvrdší postup vůči Havaně.
Rubio dlouhodobě patří k nejtvrdším kritikům kubánského komunistického režimu. Podle něj Kuba není problémem jen kvůli své vnitřní politické a ekonomické situaci, ale také kvůli vazbám na státy, které Washington považuje za své protivníky. Americká administrativa argumentuje tím, že Havana může sloužit jako prostor pro aktivity Číny, Ruska nebo dalších režimů nepřátelských vůči USA.
Kuba na tato tvrzení reagovala ostře. Kubánská diplomacie odmítá, že by země představovala hrozbu pro americkou národní bezpečnost, ekonomiku nebo způsob života. Podle Havany jde spíše o politicky motivovanou rétoriku, která má připravit půdu pro další sankce a tlak na ostrov. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez Parrilla už dříve označil podobná obvinění za lživá a za součást kampaně proti kubánskému lidu.
Spor přichází v době, kdy se vztahy mezi Washingtonem a Havanou výrazně zhoršují. Spojené státy v posledních týdnech stupňují tlak na kubánské představitele a zároveň dávají najevo, že diplomatické řešení považují za čím dál obtížnější. Rubio sice uvedl, že USA stále preferují pokojné a vyjednané řešení, zároveň ale vyjádřil pochybnosti, zda je s nynějším kubánským vedením taková dohoda realistická.
Do napětí vstoupil také Donald Trump, který naznačil možnost tvrdšího postupu vůči Kubě. Trump řekl, že by mohl být tím, kdo v otázce Kuby podnikne krok, na který se předchozí prezidenti neodhodlali. Pro USA je Kuba citlivým tématem nejen kvůli historii vzájemných vztahů, ale také kvůli své poloze. Ostrov leží jen zhruba 90 mil od amerického pobřeží, a proto Washington tradičně sleduje jakékoliv zahraniční působení na Kubě velmi pozorně. Rubio tvrdí, že humanitární, ekonomická a politická krize na ostrově může být zdrojem regionální nestability.
Celý spor tak není jen bilaterálním konfliktem mezi USA a Kubou. Zapadá do širšího geopolitického napětí, ve kterém Washington tvrději vystupuje vůči režimům napojeným na Čínu, Rusko nebo Venezuelu. Havana naopak tvrdí, že Spojené státy využívají bezpečnostní argumenty k legitimizaci sankcí a politického tlaku.
Vývoj bude důležité sledovat hlavně kvůli tomu, zda zůstane pouze u rétoriky a sankcí, nebo zda Washington přistoupí k dalším krokům. Prozatím je jasné, že vztahy mezi USA a Kubou se dostávají do nejnapjatější fáze za poslední roky.
