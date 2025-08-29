Kukuřice roste o 2 % po odhadu sklizně pod úrovní USDA; změna spekulativních pozic 📈

Futures na kukuřici na CBOT (CORN) dnes rostou poté, co Pro Farmer crop tour odhadla produkci pod projekcí USDA, navíc s obavami z rizika chorob. Zde jsou nejdůležitější události z trhu s kukuřicí. Včera zakončily chicagské futures na kukuřici rovněž výše, podpořeny silnými exportními prodeji.
-
Pro Farmer crop tour odhaduje produkci kukuřice v USA pro sezónu 2025/26 na 16,204 miliardy bušlů, výrazně pod odhadem USDA (16,742 miliardy).
-
„Managed money“ snížil čisté krátké pozice na 12týdenní minimum 144 650 kontraktů; dlouhé pozice dosáhly 16týdenního maxima.
-
USDA oznámilo stav kukuřice v USA jako 71 % v kategorii dobrý až vynikající, mírně nad očekáváním trhu (70 %).
-
7 % úrody hlášeno jako dozrálé vs. 10 % loni; 44 % ve fázi „dented,“ v souladu s průměrem.
-
Týdenní americké exportní inspekce kukuřice vzrostly o 24 % na 1,31 milionu tun, přičemž hlavními odběrateli byly Mexiko a Japonsko.
-
Celkové exportní inspekce pro sezónu 2024/25 nyní činí 65,53 milionu tun, což je o 28 % více než loni.
-
Tchajwanská MFIG vypsala tendr na až 65 000 tun kukuřice z USA, Argentiny, Brazílie nebo Jižní Afriky.
-
Rusko ponechalo vývozní clo na kukuřici na nule; index FOB mírně vzrostl na 218,80 USD/t.
Kukuřice (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Commitment of Traders (CoT CFTC) Report
Managed Money (velcí spekulanti)
-
Silný nárůst dlouhých pozic: +27,5 tis. kontraktů, nejvyšší úroveň za posledních 16 týdnů.
-
Krátké pozice zůstaly prakticky beze změny (-241), zatímco spready klesly (-5,9 tis.).
-
Čisté krátké pozice se snížily na 12týdenní minimum 144,7 tis., což naznačuje jasný posun k méně negativnímu sentimentu.
Commercials (producenti/obchodníci)
-
Výrazný nárůst krátkých pozic: +43,5 tis., což slouží jako zajištění proti možnému růstu cen.
-
Dlouhé pozice komerčních vzrostly o +15,9 tis., avšak krátké pozice nadále dominují.
-
V praxi se producenti zajišťují proti produkci, zatímco fondy omezují krátké pozice a přidávají dlouhé.
Shrnutí
-
„Managed money“ zmírňuje předchozí pesimismus, což technicky podporuje ceny.
-
Komerční účastníci rozšiřují krátké zajišťování, což naznačuje, že producenti využívají současnou sílu trhu k fixaci prodejů.
-
Trh se nachází v bodě napětí: fondy začínají „hrát na růst,“ zatímco komerční strana zvyšuje prodejní tlak.
Zdroj: CFTC
