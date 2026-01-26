Leidos rozšiřuje své inženýrské kapacity

-
Leidos kupuje ENTRUST Solutions Group za 2,4 miliardy USD od investiční společnosti Kohlberg.
-
Akvizice bude plně dokončena do konce Q2 2026 a přinese okamžitý růst tržeb a ziskovosti.
-
Pozitivní dopad na upravený zisk na akcii očekává firma v roce 2027.
-
Transakce rozšiřuje působnost Leidos mimo obranu směrem k energetickému a inženýrskému sektoru.
-
Americká obranná a technologická společnost Leidos Holdings oznámila, že uzavřela dohodu o koupi firmy ENTRUST Solutions Group za přibližně 2,4 miliardy dolarů. ENTRUST se specializuje na návrhy a inženýrská řešení pro energetické a inženýrské podniky, a akvizice má posílit nabídku služeb Leidos v oblasti inženýringu pro veřejné a soukromé utilitní společnosti.
Transakce bude financována kombinací nového dluhu, hotovosti a komerčních cenných papírů a její dokončení se očekává do konce druhého čtvrtletí 2026. Podle vedení Leidos by se akvizice měla okamžitě pozitivně projevit na růstu tržeb i upravené provozní ziskovosti (EBITDA marži). Vliv na upravený zisk na akcii (EPS) by se měl projevit již v roce 2027.
Tímto krokem Leidos pokračuje ve své strategii rozšiřování působnosti mimo obranný sektor, zejména v oblasti energetické infrastruktury, modernizace rozvodných sítí a inženýrských služeb pro veřejné služby. ENTRUST Solutions Group je známá jako stabilní hráč v oblasti návrhu a výstavby energetických sítí, a díky této akvizici se Leidos výrazněji prosadí v civilním inženýrství a přechodu k čistším energetickým technologiím.
Graf LDOS.US (D1)
Akcie společnosti Leidos Holdings se obchodují na ceně 190,43 USD Cena testuje oblast klouzavých průměrů EMA 50 (189,78 USD) a SMA 100 (188,82 USD), což představuje důležitou technickou podporu. RSI se nachází na hodnotě 50,1, tedy přesně v neutrálním pásmu, což značí vyrovnaný poměr mezi nákupním a prodejním tlakem. Klíčovým momentem bude, zda se cena udrží nad hranicí 189–190 USD. Průraz pod tuto zónu by mohl otevřít prostor pro pokles k předchozím minimům v oblasti ~182 USD, naopak odraz od současných úrovní by mohl opět posílit býčí náladu a vrátit cenu nad 195 USD.
Zdroj: xStation5
