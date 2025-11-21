Lilly a Novo zvyšují dostupnost léků na obezitu

- Eli Lilly a Novo Nordisk začnou od ledna prodávat Zepbound a Wegovy přímo zaměstnavatelům přes Waltz Health za fixní ceny, mimo klasický model PBM založený na zpětných slevách pro prostředníky.
- Model cílí hlavně na firmy, které nyní léky na obezitu nekryjí, a má do konce prvního čtvrtletí pokrýt zhruba 100 tisíc pojištěnců.
- Waltz a Eversana se profilují jako transparentní alternativa k PBM, bez zpětných slev a skrytých poplatků, s důrazem na soutěž léků podle účinnosti a ceny.
Eli Lilly a Novo Nordisk od 1. ledna změní způsob, jak dostávají své injekce na obezitu Zepbound a Wegovy k pacientům. Nově je budou prodávat přímo zaměstnavatelům přes platformu Waltz Health za předem dohodnuté fixní ceny, mimo tradiční kanál přes pharmacy benefit managery (PBM). Každá firma si sama určí výši spoluúčasti, Waltz ale tvrdí, že půjde o cenově nejvýhodnější cestu v rámci zaměstnaneckého pojištění. Model zapadá do tlaku administrativy prezidenta Donalda Trumpa na nižší ceny léků a omezení skrytých zpětných slev, které farmaceutické firmy vyplácejí prostředníkům.
Fixní ceny, žádné rabaty a role Waltz Health
Lilly a Novo už dnes prodávají své přípravky i přímo pacientům online se slevou oproti oficiálním ceníkům, protože čelí konkurenci levnějších verzí z kompaundingových lékáren i vzájemnému soupeření. Novo například nabízí Wegovy za 199 USD měsíčně pro úvodní dávky a 349 USD po dvou měsících, což odpovídá nižší dávce Zepbound a je pod cenou vyšších dávek.
Waltz staví nabídku tak, aby nepracovala se zpětnými slevami ani jinými skrytými platbami pro prostředníky. Za každé vydané balení v síti vybraných lékáren inkasuje jen pevný poplatek a nijak neupřednostňuje jeden lék před druhým. Cílem je, aby přípravky soutěžily hlavně účinností a cenou a aby výrobci měli co nejrovnější podmínky bez závislosti na objemu těchto skrytých slev.
Zaměření na firmy bez úhrady a alternativa k PBM
Zaměstnavatelé, kteří sponzorují zdravotní plány pro zhruba 165 milionů Američanů, se dnes většinou spoléhají na PBM, ty jsou ale pod palbou kritiky kvůli neprůhlednému způsobu tvorby cen a tomu, že část slev a různých bonusů zůstává u prostředníků místo toho, aby se plně promítla do nižších nákladů pro firmy a pacienty. Nový model míří hlavně na firmy, které léky na obezitu nyní nekryjí. Podle průzkumu KFF je mají v benefitech přibližně 43 % velkých zaměstnavatelů s více než 5 000 pracovníky.
Čtyři zaměstnavatelé už mají start s Waltz domluvený na leden a cílem je, aby se do konce Q1 nabídka vztahovala asi na 100 tisíc lidí. Dohody se týkají pouze léků na obezitu, ne podobných přípravků pro diabetiky. Waltz zajistí screening pacientů, ověření nároku, přeposlání receptů do lékáren i podporu během léčby. Platformu nedávno převzala společnost Eversana, která pro farmaceutické firmy provozuje mimo jiné přímé programy pro pacienty, a Waltz má fungovat jako transparentnější alternativa k oligopolu PBM u vybraných léků.
