LIVE: Komoditní stream | Káva a zlato na historických maximech

Zlato v prvních dnech obchodních válek láme další rekordy a stále více se blíží k hranici 2 900 USD. Ostatní komodity, například káva, také silně rostou a nadále překonávají historická maxima. Na druhé straně jsme svědky výrazně horšího vývoje u komodit, jako je zemní plyn, kakao a ropa.

Živě se podíváme na to, co očekáváme u těchto komodit a co stálo za těmito výraznějšími pohyby. Těšíme se na vás v 16:00 hod.