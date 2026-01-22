Market Wrap: Co odhalil zápis ze zasedání ECB❓

- Krátce před 14:00 se evropské trhy obchodují v pozitivní náladě. Indexy navazují na býčí momentum ze začátku seance. Německý DAX roste o 1,1 %, francouzský CAC40 o 1,15 % a britský FTSE100 o 0,4 %. Zároveň výrazněji vyčnívá polský WIG20, který aktuálně přidává 1,5 %.
- Investoři na starém kontinentu sledují několik klíčových firem:
-
Akcie Ubisoftu (UBI.FR) klesly o 34 % po oznámení rozsáhlého restrukturalizačního programu. Společnost zastavuje vývoj šesti her (včetně remaku Prince of Persia: The Sands of Time), odkládá sedm dalších titulů, zavírá dvě studia a restrukturalizuje své aktivity do pěti nových „kreativních domů.“
-
Na německém trhu se pozornost soustředí na akcie Volkswagenu (VOW1.DE), které se vyšplhaly na vrchol indexu DAX poté, co největší evropská automobilka oznámila lepší než očekávané finanční výsledky za rok 2025 v divizi automobilů.
-
Akcie Deutsche Boerse AG (DB1.DE) vzrostly o 3 % po oznámení závazné dohody o převzetí společnosti Allfunds Group Ltd v transakci, která oceňuje poskytovatele fondových služeb na cca 5,3 miliardy EUR.
-
- Futures na americké indexy pokračují v růstu poté, co Donald Trump včera ustoupil od zavedení cel proti zemím, které odmítají převzetí Grónska USA. Aktuálně US100 přidává 0,8 % a US500 0,5 %.
- Zápis ze zasedání ECB ukázal, že většina centrálních bankéřů považuje aktuální nastavení měnové politiky za adekvátní výchozímu scénáři, což znamená, že ponechání sazeb na současné úrovni je „rozumná cesta“.
- Australský dolar dnes dominuje na devizových trzích, když po zveřejnění nejnovějších údajů z trhu práce v Austrálii přidal až 0,7 % vůči americkému dolaru. Nečekaný pokles nezaměstnanosti opět zvýšil pravděpodobnost zvýšení sazeb ze strany RBA, což tlačí AUDUSD na víceletá maxima.
- Vedle australského dolaru si velmi dobře vede také novozélandský dolar (NZD). Největší ztráty zaznamenává britská libra a japonský jen. Americký dolar zastavuje své zotavení vůči euru.
- Na komoditním trhu sledujeme zastavení růstu cen zlata (v důsledku ústupu geopolitického napětí), další růst cen zemního plynu (NATGAS) před rolováním kontraktů a pokračující oslabení WTI ropy.
- Později během dne se pozornost investorů soustředí na výsledky amerických firem a makrodata, včetně: HDP USA, PCE inflace, zásob plynu dle EIA a zásob ropy dle DOE.
