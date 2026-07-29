Méně jestřábí slova a holubičí vyhýbání se odpovědím. EURUSD během otázek a odpovědí Kevina Warshe na úrovni 1,1450

Klíčové body ze zasedání Q&A
- „Rodinná hádka" v FOMC: Warsh přiznal, že žádal o ostrou, věcnou diskusi uvnitř výboru a tu také dostal („good family fight"). Navzdory třem odlišným hlasům požadujícím zvýšení sazeb zdůraznil, že samotné rozhodnutí ponechat sazby beze změny mělo přesvědčivou většinu.
- Žádná posedlost jednotlivými daty: Zaznamenal určité povzbudivé inflační signály, avšak zdůraznil, že červnový odečet Core CPI neměl klíčový vliv na rozhodnutí. Fed nehodlá „se zatajeným dechem" vyčkávat na každou další publikaci ani se opírat o jediný ukazatel.
- Všechny možnosti na stole: Dnešní absence pohybu je „začátkem příběhu, nikoli jeho koncem". Pokud inflace zůstane na zvýšené úrovni, zvyšování úrokových sazeb zůstává reálnou možností.
- Šoky nelze ignorovat: Fed nehodlá předstírat, že hospodářské šoky (např. na trhu s energiemi či geopolitické) nemají žádný význam. Banka zkoumá, zda se jejich dopady nerozlévají dále do ekonomiky.
- Odstup od trhu: Fed chce dát trhům prostor k samostatnému ocenění situace a nehodlá uměle narušovat tržní signály (např. rostoucí výnosy dluhopisů).
Jak číst vyhýbavý postoj Warsha?
Mistrovský „únikářismus" a absence závazků
Zasedání Q&A v podání Warsha bylo učebnicovým příkladem centrálního bankéře, který toho řekne hodně, avšak nezaváže se vůbec k ničemu konkrétnímu. Vyhýbal se jednoznačným odpovědím na otázky ohledně budoucí trajektorie sazeb (zejména v kontextu září) a soustavně budoval narativ, že Fed nedává a nedá žádné sliby do budoucna.
Řízení očekávání bez přijímání rozhodnutí
Warsh uplatnil taktiku „dvoukolejnosti". Na jedné straně uklidňuje trh poukazem na povzbudivá data o inflaci a odolnosti ekonomiky, na druhé straně drží v záloze strašák v podobě možného zvyšování sazeb, pokud se inflační šoky zakotví.
Taková konstrukce mu umožňuje udržovat jestřábí naladění trhu (což samo o sobě ochlazuje ekonomiku prostřednictvím vyšších výnosů) bez nutnosti, aby Fed sazby skutečně zvyšoval.
Normalizace rozporů uvnitř Fedu
Prezentace tří nesouhlasných hlasů jako zdravé „rodinné diskuse" (family fight) měla za cíl ukázat sílu a otevřenost nového předsedy, nikoli rozdělení či slabost výboru. Warsh tím naznačuje: v názorech se rozcházíme, ale situaci máme pod kontrolou.
Vyhýbavá slova Warsha naznačují, že není připraven na zvyšování úrokových sazeb a bude se snažit vyhýbat silným tržním očekáváním, jak nejdéle to půjde, přičemž zároveň prezentuje postoj boje s inflací. To vede k výraznému oslabení EURUSD, který stoupá až na 1,1450 a nachází se na nejvyšší úrovni od 16. července.
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