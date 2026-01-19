Měny rozvíjejících se trhů výrazně posílily, JP Morgan však varuje před přehřátím

-
Měny rozvíjejících se trhů zažily v posledním roce výrazné zhodnocení, a to navzdory geopolitickým rizikům a nejistotě ohledně amerických cel. Od tzv. „Liberation Day“ – dne zavedení cel USA v dubnu loňského roku – posílila většina těchto měn vůči dolaru, což odráží návrat důvěry investorů, zájem o vyšší výnosy a oslabení dolaru o téměř 10 %.
Největší zhodnocení zaznamenal ghanský cedi, který vzrostl o 43 %, následovaný izraelským šekelem (+17,7 %), mexickým pesem (+15,4 %) a jihoafrickým randem (+14,1 %). Výrazné posílení se týkalo také české koruny a maďarského forintu, které přidaly shodně 9,8 % a 10,7 %. Z regionu střední Evropy si dobře vedl i polský zlotý (+5,5 %).
Naopak největší propad postihl argentinské peso, které ztratilo –25,2 %, následované tureckou lirou (–12,4 %), indickou rupií (–5,9 %) a ukrajinskou hřivnou (–4,6 %). Tyto měny nadále reflektují hlubší strukturální nebo politická rizika a slabé devizové rezervy.
Výrazný zájem investorů se promítl i do výkonnosti měnových a akciových indexů – měnový index MSCI EM posílil o 7,5 %, zatímco dluhopisový trh v lokálních měnách vynesl téměř 20 % a akcie rozvíjejících se trhů vzrostly o 40 %.
Na tuto silnou rally reagovala investiční banka JP Morgan snížením doporučení pro měny EM z „overweight“ na „market weight“. Banka upozorňuje na přetížené pozice („overcrowding“) a krátkodobé riziko korekce. Jako příklad uvedla jihoafrický rand, u kterého v posledních dnech změnila výhled právě kvůli přehnanému nárůstu pozic investorů. Strategové JP Morgan dodávají, že trh je nyní citlivější na novinové titulky, které by jinak zůstaly bez reakce.
Graf USDCZK (D1)
Měnový pár USD/CZK se po většinu posledních měsíců nacházel v sestupném trendu.Tento sestup se však zdá být přerušen – cena totiž prorazila nad sestupnou trendovou linii, čímž vytvořila první signál možného obratu trendu. Aktuálně se kurz pohybuje na úrovni 20,87 CZK/USD, tedy nad důležitými klouzavými průměry – EMA 50 (20,78) i SMA 100 (20,81). Tento průraz naznačuje zvyšující se nákupní zájem a možný začátek růstové korekce. Z hlediska Fibonacciho retracementu je nyní cena nad výchozí úrovní (0,0 na 20,39) a pod rezistencí ležící na hladině 21,42 (23,6 %). Momentum se pohybuje vysoko na hodnotě 101,38, což signalizuje sílu rostoucího impulsu. Také Williams %R je v překoupeném pásmu (–14), což sice může indikovat krátkodobé zpomalení, ale celkově potvrzuje převahu býků.
Zdroj: xStation5
