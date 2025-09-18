Meta představila brýle Ray-Ban Display za 799 dolarů s vestavěným displejem

Meta představila zásadní novinku ve své řadě chytrých brýlí: Ray-Ban Display – elegantní brýle vybavené plnobarevným displejem přímo v čočce. Jde o první skutečně spotřebitelskou verzi chytrých brýlí od firmy, které mají ambice stát se běžnou součástí každodenního života.
Displej přímo v čočce
Na rozdíl od předchozích verzí mají nové brýle mikrodisplej umístěný na vnitřní straně pravé čočky. Slouží k zobrazování rychlých informací – zpráv, notifikací, překladů nebo navigačních pokynů – v nenápadné digitální vrstvě.
Displej nabízí rozlišení přibližně 600 × 600 pixelů, 20° zorné pole a obnovovací frekvenci uzpůsobenou pohodlnému čtení. Díky jasu od 30 až po 5000 nitů je dobře čitelný i na přímém slunci.
Brýle se propojují s náramkem Meta Neural Band – ten snímá drobné pohyby prstů pomocí elektromiografie (EMG), což umožňuje ovládání gesty bez nutnosti dotyku s brýlemi nebo používání telefonu.
Klíčové parametry a postavení na trhu
Ray-Ban Display budou stát 799 dolarů a na trh v USA dorazí 30. září 2025. V dalších zemích, včetně Evropy, budou dostupné začátkem roku 2026. Výdrž baterie je udávána na přibližně šest hodin běžného používání, zatímco náramek Meta vydrží přibližně 18 hodin.
Meta zdůrazňuje, že nejde o náhradu telefonu – brýle mají nabídnout jen rychlý přístup k informacím bez nutnosti vytahovat mobil.
Silné stránky řešení od Met
Kombinace designu klasických Ray-Ban brýlí s moderní technologií je pro uživatele atraktivní. Displej je navržen tak, aby byl „neviditelný“, když není potřeba, což přispívá k přirozenému vzhledu.
Technologie EMG gest je revoluční – uživatelé mohou zařízení ovládat jemnými pohyby prstů, které jsou pro okolí téměř neviditelné.
Celkově jde o důležitý krok směrem k tzv. „osobní superinteligenci“, kde technologie podporuje uživatele v každodenním životě bez rušení.
Výzvy a omezení
Brýle mají displej pouze na jednom oku a v periferním zorném poli, což nemusí být ideální pro dlouhodobé používání. Šestihodinová výdrž může být pro náročnější scénáře nedostačující.
Cena 799 dolarů brýle řadí do prémiového segmentu, což může omezit jejich dostupnost pro širší veřejnost. EMG ovládání navíc může vyžadovat určitý čas na zaučení.
Zůstávají i otázky ohledně soukromí – zejména při používání kamery na veřejnosti. Meta se snaží transparentnost podpořit indikátory nahrávání, ale reakce veřejnosti bude klíčová.
Strategický krok k „ambientnímu“ digitálnímu životu
Meta tímto modelem směřuje ke světu, kde jsou informace dostupné všude kolem nás, aniž bychom museli neustále zírat do displejů. Ray-Ban Display tak může být přelomovým zařízením, které ukáže, jak může vypadat budoucnost každodenního digitálního asistenta.
