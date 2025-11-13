Michael Saylor: „Nemám žádnou pochybnost, že Bitcoin bude větší než zlato do deseti let

-
-
Michael Saylor je přesvědčen, že Bitcoin překoná zlato v hodnotě do deseti let díky své konečné nabídce a globálnímu dosahu.
-
Klíčovým předpokladem je, že Bitcoin převezme část trhu uchovatelů hodnoty, kde dnes dominují drahé kovy jako zlato.
-
Investoři by měli zvážit potenciální vysoký výnos, ale zároveň významná rizika – regulace, infrastruktura, volatilita a načasování.
-
Skutečné přechod Bitcoinu na mainstream uchovatele hodnoty by znamenal zásadní posun v alokaci aktiv, ale cesta k tomu je stále otevřená.
Michael Saylor, výkonný předseda správní rady společnosti Strategy (dříve MicroStrategy), znovu potvrdil své silné přesvědčení, že kryptoměna Bitcoin překoná zlatý trh v hodnotě během nadcházející dekády. Jeho vyjádření přichází v době zvýšeného zájmu institucí o digitální aktiva a potvrzuje jeho dlouhodobou vizi Bitcoinu jako dominantního uchovatele hodnoty v digitální éře.
Saylorův přístup a časový horizont
Saylor uvedl, že uznává „žádnou pochybnost v mé mysli“, že Bitcoin bude větší než zlato v říkém horizontu deseti let. Jako klíčové faktory uvádí konečnou zásobu Bitcoinu (21 milionů kusů), globální přístupnost a rostoucí rozsah institucionálního využití.
Upozorňuje na obrovskou mezeru v tržní kapitalizaci – zatímco zlato je oceňováno na desítky bilionů dolarů, Bitcoin je kolem 2 bilionů USD – a tvrdí, že potenciál je v tom, že Bitcoin převezme část tohoto trhu.
Důsledky pro investory a trhy
Pokud se Saylorova projekce naplní, znamená to významnou změnu pro portfolio investorů i alokaci aktiv. Instituce a státní subjekty by mohly přehodnotit svoje rezervní strategie a zvážit větší zapojení Bitcoinu. Pro trh to znamená, že Bitcoin může přejít z role alternativního aktiva na roli hlavního uchovatele hodnoty.
Na druhou stranu zlato má silné postavení jako tradiční zajišťovací nástroj, komodita a rezervní aktivum. Přechod velkého množství kapitálu do Bitcoinu bude čelit regulačním, technickým i likviditním výzvám. Časový rámec „do deseti let“ je ambiciózní a absence klíčových faktorů (např. jasnější regulace, instituční alokace, stabilní infrastruktura) by mohla posunout realizaci.
Kontext a rizika
Saylorovy výroky přicházejí v době rostoucí institucionální adopce Bitcoinu – jeho firma Strategy sama drží rozsáhlý Bitcoinový majetek. Historicky je Bitcoin znám vysokou volatilitou a cykly výrazných růstů a poklesů, což může testovat dlouhodobou vytrvalost investorů. Kapitálová základna zlata zůstává stále velmi široká, takže překonání je významná výzva. Analytici upozorňují, že ačkoliv je strukturální argument silný, načasování a rozsah změny zůstávají nejisté.
