Ranní shrnutí (03.12.2025)

-
Úterní seance na Wall Street skončila mírným oživením a futures na hlavní indexy pokračují v růstu, zatímco investoři čekají na dnešní zprávu o zaměstnanosti ADP v USA (US2000, US100, US500, US30: ~+0,2 %; EU50: ~+0,05 %).
-
Úlevu částečně přinesly údaje o maloobchodním prodeji v USA. Národní federace maloobchodníků oznámila rekordní návštěvnost během Black Friday – 202,9 milionu nakupujících během pěti dnů. Výsledek překonal prognózy a signalizuje silný zájem spotřebitelů a odolnou poptávku navzdory napjaté situaci na trhu práce.
-
Donald Trump označil hlavního ekonomického poradce Bílého domu Kevina Hassetta za „potenciálního předsedu Fedu“. Americký prezident dříve uvedl, že nástupce Powella oznámí na začátku roku 2026. Hassett zůstává Trumpovým nejbližším spojencem mezi spekulovanými kandidáty, což v kombinaci s tlakem Bílého domu na uvolnění měnové politiky tlačí na dolar na začátku seance.
-
Nálada v asijsko-pacifickém regionu zůstává opatrná před zveřejněním klíčových údajů o zaměstnanosti a inflaci v USA. Ztráty vedou čínské akcie (CHN.cash: –1,2 %; HK.cash: –0,9 %), kde náladu tlumí zpomalení růstu služeb, tlak na Peking, aby podpořil sektor nemovitostí, a úvěrové potíže významného developera Vanke. JP225 se po nedávném výprodeji zotavil o 0,5 %, zatímco AU200.cash po slabším než očekávaném HDP oslabil o 0,1 %.
-
Čínský PMI ve službách překonal očekávání (52,1 oproti očekávaným 52 a předchozím 52,6), což naznačuje stabilní, ale mírně pomalejší růst tohoto sektoru. Exportní objednávky se zlepšily díky lepší globální náladě a domácí poptávka zůstává stabilní. Zaměstnanost však nadále klesá a vstupní ceny rostou již devět měsíců v řadě, což tlačí na již tak nízké marže.
-
HDP Austrálie ve třetím čtvrtletí vzrostlo méně, než se očekávalo (0,4 % q/q oproti očekávaným a předchozím 0,7 %). Výsledek byl ovlivněn vyššími exporty a nižšími zásobami, HDP však zůstává podporováno solidní soukromou spotřebou a investicemi. Data také potvrdila široké cenové tlaky, což podporuje AUD prostřednictvím více jestřábích očekávání RBA a zlepšených obchodních podmínek.
-
Dolar klesá již čtvrtou seanci v řadě, a to v důsledku Trumpových poznámek o Hassettovi a rostoucího přesvědčení trhu o prosincovém snížení sazeb Fedu (USDIDX: –0,15 %). Největší zisky zaznamenává libra (GBPUSD, GBPCAD: +0,23 %), silné jsou také měny australského a novozélandského dolaru (AUDUSD, NZDUSD: +0,24 %). EURUSD stoupá o 0,17 % na 1,164.
-
Stříbro klesá o 0,8 % a po sedmi dnech růstu se vrací na 58 USD/oz. Zlato se obchoduje beze změny poblíž 4 210 USD/oz.
-
Brent a WTI se po včerejším poklesu zotavují o 0,3 %. NATGAS se zotavuje o 1,9 %.
-
Bitcoin posiluje již druhé obchodní seance (+1,3 % na 93 100 USD) a Ethereum posiluje o 1,4 % na 3 064 USD.
Další den u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdaje
US OPEN: Wall Street vstupuje do období „vyčkávání“
🛢️ Zemní plyn blízko hranice 5 USD
BREAKING: Žádosti o podporu v nezaměstnanosti pod očekáváním! 🚨EURUSD klesá 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.