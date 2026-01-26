Microsoft vyzývá Google, Amazon a Nvidii novým AI čipem Maia 200

-
Společnost Microsoft tento týden představila svůj druhý generátor vlastního AI čipu, pojmenovaný Maia 200, čímž výrazně posiluje své postavení v konkurenčním boji s lídry jako Nvidia, Google a Amazon. Nový čip se již začal nasazovat v datových centrech Microsoftu, nejprve v Iowě, a bude následovat globální rozšíření. Cílem je snížit závislost na externích procesorech a optimalizovat provoz AI aplikací ve vlastní infrastruktuře.
Technologie čipu a výkonnost
Maia 200 je vyráběn pomocí pokročilé 3nm technologie TSMC a obsahuje více než 100 miliard tranzistorů. Je navržen především pro AI inference – tedy zpracování požadavků generovaných modely umělé inteligence v reálném čase. Podle prvních testů překonává výkon Amazon Trainium3 až třikrát ve výpočtech FP4 a nabízí konkurenceschopné výsledky i proti TPU v7 od Googlu.
Microsoft navíc připravil nástroje pro vývojáře, včetně SDK a softwarové podpory, aby usnadnil nasazení čipu v rámci Azure i širšího AI ekosystému. Maia 200 je přímo optimalizován pro běh modelů OpenAI, včetně nadcházející verze GPT‑5.2.
Konkurenční prostředí: Odklon od Nvidie?
I když Nvidia zůstává dominantním dodavatelem AI akcelerátorů, její pozice je zpochybňována rostoucí samostatností hlavních klientů – Microsoftu, Googlu, Amazonu a Metay. Tyto firmy nyní budují vlastní čipová řešení, čímž oslabují dosavadní dominanci Nvidia GPU.
Google i AWS již mají vlastní čipy TPU a Trainium, přičemž každý z nich přináší specifické výhody v oblasti výkonu a efektivity. Tento vývoj signalizuje posun od klasické GPU architektury k specializovaným akcelerátorům uzpůsobeným konkrétním AI úlohám.
Směřování ke sjednocené AI platformě
Microsoft svůj hardware integruje s otevřenými nástroji a AI frameworky a zároveň omezuje závislost na proprietárních technologiích, jako je například CUDA od Nvidie. Tím buduje vlastní sjednocenou AI platformu, v níž spojuje čipy, software i cloudové služby.
