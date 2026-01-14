MIDDAY WRAP: Smíšený sentiment v Evropě, poklesy na amerických indexech

- Odpolední tržní sentiment zůstává smíšený. Evropské indexy se nevyvíjejí jednotně.
- Švýcarsko vede růst, kontrakty na SUI20 rostou o 0,5 %. Francouzský CAC40 a italský FTSE si vedou mírně pozitivně, jejich růst je omezen na 0,2 %. Zaostávají DAX a WIG20, které oslabují o 0,4 % a 0,9 %.
- Americké indexy zaznamenávají výraznější poklesy.
-
Dow Jones: −0,3 %
-
Nasdaq 100: −0,5 %
-
S&P 500: −0,4 %
-
- Analytici upozorňují na rostoucí geopolitické napětí, které může představovat riziko pro evropské akcie a trh s komoditami. Spor o Grónsko zvyšuje tlak na oceňování evropských aktiv, zatímco protesty v Íránu mohou podpořit ceny ropy a plynu.
- Sektorově dnes vynikají společnosti z oblasti veřejných služeb, zdravotnictví a těžby (zejména drahých a průmyslových kovů). Slabší výkonnost vykazují média a nemovitostní sektor.
- Na komoditním trhu sledujeme jasný růst cen ropy a průmyslových kovů.
-
Ropa: +1 % (kvůli obavám z možného zásahu USA v Íránu)
-
Nikl: +2,5 %
-
Stříbro: +6 %, poprvé na COMEX překonalo 90 USD za unci
-
- V Madridu dnes vystoupil člen ECB Luis de Guindos, který varoval před hrozbami pro růst v Evropě kvůli odkládání investic firmami v důsledku geopolitických rizik.
- V USA pokračuje série klíčových dat.
-
PPI meziročně: 3 %
-
PPI meziměsíčně: 0,1 %
-
Maloobchodní tržby: +0,6 % (mírně nad očekáváním)
-
Meziroční růst maloobchodních tržeb klesl z 3,47 % na 3,3 %
-
-
Dnes také vystoupí členové Fedu Paulson, Williams a Kashkari. Později budou zveřejněna data o zásobách ropy v USA.
- Na devizovém trhu sledujeme stabilizaci páru EURUSD kolem 1,1650. Jen a libra dnes proti dolaru posilují nejvíce.
- Začíná výsledková sezóna amerických bank:
-
Bank of America: mírně nad konsensem
-
Wells Fargo a CityGroup: překonaly očekávání u EPS, ale zklamaly na tržbách
-
CityGroup: lehké zisky v premarketu
-
Wells Fargo a BoA: ztrácí kolem 2 %
-
- Akcie BP klesají po oznámení odpisu až 5 miliard GBP ve 4Q, hlavně v divizích zaměřených na energetickou transformaci.
- Farmaceutická firma Novo Nordisk signalizuje připravenost k agresivní akviziční expanzi v oblasti léčby obezity, poté co neuspěla v nabídce na Metseru.
- Čínská Alibaba posiluje téměř o 3 %, díky očekáváním kolem události Qwen a v pozadí stojí i silný růst technologických firem v Asii.
- Ryanair plánuje omezit lety po Evropě kvůli nové dani a zároveň odmítl nabídku Starlinku na zajištění internetu na palubách svých letadel.
