„Miluji inflaci,“ řekl Trump. Ceny v USA rostou nejrychleji za tři roky 📈

Americký prezident Donald Trump vzbudil silnou pozornost poté, co komentoval nová inflační data slovy, že „miluje inflaci“. Výrok přišel ve chvíli, kdy ceny v USA podle údajů Bureau of Labor Statistics v květnu vzrostly meziročně o 4,2 %, což představuje nejrychlejší tempo za tři roky. V dubnu přitom inflace činila 3,8 %, takže jde o citelné zrychlení.
Hlavním důvodem růstu cen jsou podle uvedených údajů především dražší energie. Ty zdražily v důsledku války mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé. Konflikt narušil tok ropy přes Hormuzský průliv, který je jednou z nejdůležitějších světových tras pro přepravu ropy a plynu. Írán podle textu tuto trasu prakticky uzavřel, čímž omezil nabídku a zvýšil tlak na ceny.
Trump se snažil situaci prezentovat pozitivně a tvrdil, že inflační čísla byla „skvělá“. Zároveň prohlásil, že jakmile konflikt s Íránem skončí, ceny ropy klesnou „jako kámen“. Prezident také uvedl, že americké síly provedly noční operace, během nichž měly získat miliony barelů ropy z Íránu, což podle něj pomohlo mírně snížit ceny ropy.
Realita pro americké domácnosti je však složitější. Cena běžného benzinu podle údajů motoristické organizace AAA dosahuje přibližně 4,15 USD za galon. To je výrazně více než 2,98 USD na konci února, kdy Trump zahájil útoky na Írán. Celkové účty za energie, včetně plynu a elektřiny, byly v květnu téměř o čtvrtinu vyšší než před rokem.
Rostoucí inflace je pro Trumpa politickým problémem. V kampani v roce 2024 slíbil, že snížení inflace bude jednou z hlavních priorit jeho administrativy. Nyní však ceny znovu rostou a ekonomika patří mezi hlavní témata před listopadovými volbami do Kongresu. Demokraté jeho výrok rychle využili ke kritice a poukazují na to, že prezident působí odtrženě od problémů běžných Američanů.
Inflační tlak zároveň komplikuje situaci americké centrální bance. Fed má dlouhodobý inflační cíl na úrovni 2 %, zatímco současná inflace je více než dvojnásobná. Vyšší ceny zvyšují pravděpodobnost, že centrální banka ponechá sazby výše po delší dobu, nebo je dokonce znovu zvýší. To by zdražilo úvěry, hypotéky i firemní financování.
Nový guvernér Fedu Kevin Warsh tak stojí před obtížným rozhodnutím. Trump v minulosti opakovaně tlačil na centrální banku, aby sazby snížila. Pokud ale inflační data zůstanou silná, prostor pro snížení sazeb se výrazně zmenší. Ekonomové se zatím přiklánějí k tomu, že sazby zůstanou v nejbližším rozhodnutí beze změny v pásmu 3,5–3,75 %, ale další zrychlení inflace by mohlo otevřít cestu k jejich zvýšení.
Pro trhy je klíčové, že samotné ukončení války nemusí okamžitě znamenat návrat k normálu. Někteří ekonomové varují, že i při rychlé dohodě může obnovení běžného toku zboží přes Hormuzský průliv trvat až do roku 2027. To by znamenalo delší období dražších energií a vyšších nákladů pro firmy i domácnosti.
Současná situace tak spojuje několik rizik najednou: vyšší inflaci, dražší ropu, geopolitickou nejistotu a tvrdší postoj Fedu. Trump sice tvrdí, že ceny po skončení války rychle klesnou, ale investoři i voliči budou sledovat hlavně to, zda se tento slib skutečně promítne do cen benzinu, potravin a běžných životních nákladů.
Americké inflaci a jejím dopadům na trhy se ve včerejším videokomentáři věnovali také Pavel Peterka a Róbert Hrabčák
Denní shrnutí: Akcie i zlato pod tlakem, USA budou pokračovat v útocích na Írán (10.06.2026)
Konflikt v Íránu nemusí skončit
Shrnutí trhů: Nervózní čekání na inflaci v USA
Denní shrnutí: Návrat výprodejů na Wall Street ⬇️
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