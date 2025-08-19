Mírová jednání podporují opatrné oživení na akciových trzích

V pondělí 18. srpna se v Bílém domě konalo setkání Donalda Trumpa, Volodymyra Zelenského a sedmi evropských lídrů. Lze jej považovat za jednu z klíčových událostí v rámci pokračujících snah o ukončení války na Ukrajině. Ačkoli úplné ukončení konfliktu je stále v nedohlednu, samotné setkání představuje významný krok vpřed.
Nejdůležitějším výsledkem jednání bylo vypracování předběžných zásad týkajících se bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Tento prvek byl uznán jako klíčový jak ukrajinskou stranou, tak západními partnery. Donald Trump navíc oznámil, že Spojené státy spolu s evropskými spojenci podpoří bezpečnost Ukrajiny v rámci budoucí mírové dohody. Poprvé bylo zejména vydáno prohlášení o zárukách podobných článku 5 Severoatlantické smlouvy. Podle Trumpa Vladimir Putin tento koncept přímo neodmítl, což mnoho pozorovatelů považovalo za potenciální průlom.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Atmosféra jednání byla znatelně konstruktivnější než během únorového setkání, kdy Trump a viceprezident Vance otevřeně kritizovali Zelenského. Tentokrát ukrajinský prezident označil jednání za své „nejlepší“ setkání s Trumpem. Evropští lídři také vystoupili jednotně proti ruské agresi.
Důležitým aspektem diskuse byla také otázka vojenské spolupráce. Ukrajina navrhla nákup amerických zbraní v hodnotě 100 miliard dolarů (financovaných Evropskou unií) a samostatnou dohodu o výrobě dronů v hodnotě 50 miliard dolarů. Tato opatření mají nejen posílit obranu Ukrajiny, ale také zlepšit její vyjednávací pozici vůči Rusku.
Největším bodem sporu zůstává územní otázka. Putin navrhl, aby Ukrajina postoupila zbývající část Donbasu Rusku výměnou za příměří na ostatních frontách. Trump tento návrh označil za „realistický kompromis“ a naznačil, že je ochoten takové řešení zvážit. Zelenskyj návrh rozhodně odmítl a zdůraznil, že jakékoli změny hranic musí být schváleny celostátním referendem a že drtivá většina Ukrajinců je proti jakýmkoli územním ústupkům vůči Rusku.
Ačkoli schůzka nepřinesla okamžitý průlom v podobě mírové dohody, stanovila základní rámec pro další jednání: koncepci mezinárodních bezpečnostních záruk, možnost přímých jednání mezi Zelenským a Putinem, rozšířenou vojenskou spolupráci a roli USA jako zprostředkovatele v dalších fázích mírového procesu. Současně však pokračující ruské útoky na ukrajinská města během jednání a nejednoznačné signály z Moskvy vyvolávají pochybnosti o skutečné ochotě Kremlu dosáhnout kompromisu.
Události ve Washingtonu, které poprvé po mnoha měsících přinesly reálnou naději na pokrok v mírových jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem, vyvolaly mírnou, ale jasnou reakci na evropských finančních trzích. Ačkoli investoři se nevrhli do rozsáhlých nákupů akcií, mírný růst trhů odrážel opatrný optimismus. Každý signál naznačující možné ukončení konfliktu je vnímán jako faktor, který by mohl zlepšit ekonomické vyhlídky ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Zprávy o připravenosti k mírovým rozhovorům, navrhovaných bezpečnostních zárukách a ohlášené schůzce Zelenského s Putinem proto byly trhem přijaty pozitivně. Investoři vnímají tyto události jako známku větší geopolitické stability, která by mohla pomoci obnovit důvěru v investice ve střední a východní Evropě a urychlit procesy oživení Ukrajiny.
Klíčové evropské indexy zaznamenaly mírný růst: německý DAX posílil o 0,15 %, francouzský CAC 40 vzrostl o 0,5 %, britský FTSE 100 se zvýšil přibližně o 0,15 % a Euro Stoxx přidal kolem 0,4 %. Ačkoli jsou tyto zisky mírné, jasně odrážejí opatrný optimismus investorů ohledně vyhlídek na mír.
Nadcházející týdny budou klíčové. Pokud dojde k přímému setkání Zelenského a Putina a budou formalizovány bezpečnostní záruky, mohlo by to znamenat začátek skutečného mírového procesu. Prozatím však diplomacie zůstává hrou s vysokými sázkami, v níž každé rozhodnutí může mít dalekosáhlé geopolitické důsledky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.