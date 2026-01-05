Mobileye získává klíčový kontrakt v USA

-
Mobileye uzavřelo kontrakt s přední americkou automobilkou na dodávku systému EyeQ6H.
-
Výrobní výhled vzrostl na více než 19 milionů systémů Surround ADAS.
-
Akcie Mobileye v reakci na zprávu vzrostly o 6,4 % v premarketu.
-
Firma se zaměřuje na škálovatelné ADAS technologie jako klíčový růstový segment.
-
Mobileye uzavřelo kontrakt s přední americkou automobilkou na dodávku systému EyeQ6H.
-
Výrobní výhled vzrostl na více než 19 milionů systémů Surround ADAS.
-
Akcie Mobileye v reakci na zprávu vzrostly o 6,4 % v premarketu.
-
Firma se zaměřuje na škálovatelné ADAS technologie jako klíčový růstový segment.
Izraelská společnost Mobileye, specialista na autonomní řízení a pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS), oznámila uzavření strategického partnerství s významnou americkou automobilkou. Jméno výrobce sice nebylo zveřejněno, ale jedná se o jednoho z deseti největších na americkém trhu. Tato spolupráce výrazně zvyšuje výrobní výhled Mobileye, a její technologie bude součástí milionů sériově vyráběných vozidel, a to napříč běžnými i prémiovými modely.
Na zprávu reagoval trh pozitivně – akcie Mobileye vzrostly v premarketu o 6,4 %, čímž si firma začíná částečně vynahrazovat téměř 50% pokles hodnoty akcií během roku 2025. Partnerství přichází v době, kdy výrobci automobilů v USA i Evropě zrychlují nasazování pokročilých asistenčních systémů, a konkurence v oblasti hands-free řízení na dálnici se přiostřuje.
19 milionů systémů EyeQ6H na obzoru
Nová dohoda rozšiřuje výhled společnosti na více než 19 milionů budoucích dodávek systému EyeQ6H-based Surround ADAS, z čehož přibližně 9 milionů připadá právě na nového amerického partnera a dříve oznámené programy, jako je ten s Volkswagen Group.
Surround ADAS nabízí možnost hands-free, eyes-on řízení na vybraných dálnicích. Systém kombinuje kamery, radary a crowdsourcovaná data pro pokročilé funkce, jako jsou automatické změny jízdních pruhů, asistent jízdy v kolonách, ochrana proti náhlému vjetí jiného vozidla při dálničním provozu.
Součástí systému je i možnost dálkových aktualizací softwaru (OTA), což zjednodušuje správu a vylepšování vozů po jejich uvedení do provozu.
Přechod k realistickému růstu
Mobileye v posledních měsících posunulo svůj strategický důraz z plně autonomních vozů – jejichž komerční nasazení probíhá pomaleji, než se očekávalo – na ADAS řešení jako hlavní motor růstu. Nový kontrakt tento posun potvrzuje a ukazuje, že trh je připraven pro masové nasazení pokročilých asistenčních technologií, které jsou praktické, škálovatelné a cenově efektivní.
Graf MBLY.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Šéf Heinekenu končí, pivo přestává táhnout
Denní shrnutí: Trhy na konci týdne znovu nabírají optimismus
Alphabet předstihuje Apple a stává se druhou nejhodnotnější společností světa
OneStream za 6,4 miliardy USD mění vlastnickou strukturu a posiluje AI strategii pro finance
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.