Napětí kolem Hormuzu nutí Asii jednat 🔥

- Filipíny získaly od Íránu záruku bezpečného průjezdu lodí přes Hormuzský průliv.
- Pro zemi je to důležité kvůli dovozu ropy, hnojiv i bezpečnosti námořníků.
- Singapur urychlí podpůrná opatření kvůli dopadům dražších energií.
- Konflikt na Blízkém východě začíná výrazněji dopadat i na asijské ekonomiky.
Filipíny oznámily, že od Íránu získaly ujištění o bezpečném, nerušeném a rychlém průjezdu svých lodí přes Hormuzský průliv. Tuto garanci měl během telefonátu s filipínskou ministryní zahraničí potvrdit íránský ministr zahraničí Seyed Abbas Araghchi. Pro Manilu jde o důležitou zprávu, protože země dováží většinu svých energetických potřeb právě z Blízkého východu.
Filipínská vláda uvedla, že íránské ujištění může podpořit stabilní dodávky ropy a hnojiv, které jsou pro domácí ekonomiku zásadní. Zároveň má přispět i k bezpečnosti filipínských námořníků, kteří v oblasti pracují. V situaci, kdy se napětí na Blízkém východě stupňuje a Hormuzský průliv zůstává klíčovou tepnou světového obchodu s energií, jde o významný diplomatický krok.
Na rostoucí nejistotu reaguje i Singapur, který oznámil, že posílí podpůrná opatření pro ekonomiku. Premiér Lawrence Wong uvedl, že vláda urychlí část již schválené pomoci a zároveň připraví cílenou podporu pro sektory, které dopady dražších energií zasáhnou nejvíce. Součástí balíčku mají být také úlevy, které pomohou domácnostem a firmám kompenzovat vyšší účty za elektřinu.
Singapur upozorňuje, že region vstupuje do nejistější a nestabilnější fáze, která může mít široké dopady na bezpečnost i tok energií. Podle premiéra nemusí být nejhorší část krize ještě za námi. Země proto pracuje na zajištění alternativních dodávek od dalších světových producentů a prohlubuje spolupráci například s Austrálií nebo Novým Zélandem, aby si zajistila přístup k energiím, potravinám a dalším klíčovým surovinám.
Vedle ropy začínají být problémem také dodávky hnojiv a helia, což může dále zvýšit tlak na ceny a potravinovou výrobu. Singapurské úřady proto přehodnocují ekonomický výhled a centrální banka má ještě tento měsíc aktualizovat svůj pohled na inflaci.
Vývoj tak ukazuje, že konflikt na Blízkém východě už není jen regionálním tématem. Stále více zasahuje i asijské ekonomiky, které jsou závislé na dovozu energií a citlivé na narušení obchodních tras. Filipíny se snaží zajistit bezpečný tok surovin diplomaticky, zatímco Singapur už připravuje konkrétní ekonomickou obranu proti dražším energiím a narušeným dodávkám.
