Nasdaq klesá před otevřením Wall Street 🚩 Dolar se snaží smazat ztráty

Futures na americké akciové indexy zhruba dvě hodiny před otevřením Wall Street klesají. Výnosy amerických státních dluhopisů znovu rostou, ropa zůstává drahá a zápis z Fedu přinesl o něco jestřábější signál. Futures na dolarový index (USDIDX) se pokoušejí o návrat směrem k 98,65.
- Futures na Dow Jones klesají přibližně o 0,2 %, S&P 500 o 0,1 % a Nasdaq 100 ztrácí téměř 0,3 %.
- Zápis z Fedu ukázal, že někteří představitelé byli připraveni zvážit další zvýšení sazeb, pokud by se inflace dále vzdalovala od 2% cíle. To omezuje prostor pro rychlý návrat očekávání uvolňování měnové politiky.
- Výnos 30letého amerického státního dluhopisu roste přibližně na 5,22 %, zatímco výnos 10letého dluhopisu se pohybuje kolem 4,67 %. Děje se tak po včerejším uklidnění, které následovalo po opatřeních amerického ministerstva financí na dluhopisovém trhu.
- Trh čeká na výsledky Walmartu, které budou po včerejším reportu Targetu jedním z důležitějších testů kondice amerického spotřebitele a odolnosti maloobchodních výdajů v prostředí vysokých úrokových sazeb a dražších energií.
- Ropa roste již pátou seanci v řadě, zatímco konflikt spojený s Íránem a výpadky dodávek znovu podporují obavy z inflace. To je problematické zejména pro růstové a AI akcie, které jsou citlivější na změny výnosů dluhopisů.
Akciový trh vstupuje do náročnější fáze
Výnosy dlouhodobých dluhopisů zůstávají na úrovních, které začínají znovu ovlivňovat ocenění akcií, zejména v technologickém a růstovém segmentu. Při výnosu 30letých amerických dluhopisů nad 5 % mohou investoři požadovat také vyšší rizikovou prémii u akcií. Pokud se tyto úrovně udrží, zejména v kontextu včerejší intervence amerického ministerstva financí, další růst valuačních násobků by byl obtížnější, především pokud by růst tržeb zpomalil ze současných rekordních úrovní.
To však neznamená, že by byl trh ve slabé fundamentální kondici. Poslední výsledková sezóna ukázala, že americké společnosti v řadě sektorů stále dokážou zvyšovat tržby a marže, zatímco některé z největších technologických společností pokračují ve velmi vysokém tempu investic. Problém je spíše v tom, že Wall Street už současně netěží z kombinace silných výsledků a klesajících výnosů, která dříve podporovala valuace z obou stran.
V krátkodobém horizontu bude důležitý především Walmart. Výsledky největšího amerického maloobchodního prodejce prověří sílu spotřebitele v prostředí vysokých nákladů na financování a dražších pohonných hmot. Pokud společnost ukáže odolnou poptávku, trh to může vnímat jako argument pro pokračující stabilitu tržeb ve spotřebitelském sektoru a případně podpořit přesun kapitálu z AI do dalších částí akciového trhu. Pokud však zklamou marže nebo růst tržeb, investoři mohou začít výrazněji započítávat zpomalení spotřeby.
Na sektorové úrovni už vidíme výrazné rozdíly. Energetické společnosti těží z vyšších cen ropy, zatímco některé megacaps jsou pod tlakem rostoucích výnosů. Současně výrazně rostou akcie spojené s kryptoměnami po nových politických signálech týkajících se regulace digitálních aktiv. Wall Street tak dnes nevstupuje do klasického risk-off režimu. Spíše jde o trh, který je stále selektivnější v tom, kolik je ochoten za růst zaplatit.
Graf US100 (D1), graf USDIDX (M15)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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