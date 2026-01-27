Návrat jestřábího Fedu? 🦅 Inflace a politika mohou udržet sazby v USA déle beze změny 🔍

- Trh začíná čím dál více zohledňovat prodlouženou pauzu v cyklu snižování úrokových sazeb v USA.
- Trh začíná čím dál více zohledňovat prodlouženou pauzu v cyklu snižování úrokových sazeb v USA.
- Podnikatelská aktivita a spotřebitelské výdaje nadále podporují hospodářský růst, což zvyšuje riziko opětovného růstu inflace.
- Zároveň se zdá, že trh práce se stabilizuje, čímž se rovnováha rizik pro Fed posouvá blíže ke středu.
Zítra ve 20:00 oznámí Federální rezervní systém své první rozhodnutí o sazbách v roce 2026. Po prosincovém snížení o 25 bazických bodů na pásmo 3,50–3,75 % téměř vymizela očekávání dalšího uvolňování měnové politiky. Trhy aktuálně nepředpokládají jen, že žádné snížení nepřijde, ale zároveň počítají s pauzou trvající až do druhé poloviny roku 2026. Znamená to, že se politika Fedu vrátila na neutrální úroveň?
Výnosy dvouletých amerických dluhopisů vzrostly od začátku roku o přibližně 10 bazických bodů, což naznačuje jasné zvýšení očekávání u střednědobých sazeb. Zdroj: XTB Research
Ekonomika zrychluje, inflace se blíží 3 %
Nejnovější data z USA ukazují na silnější než očekávanou ekonomickou aktivitu, která byla v roce 2025 tlumena nejistotou ohledně Trumpovy celní politiky. Poslední revize HDP směrem nahoru možná nebyla nijak výrazná (z 4,3 % na 4,4 %), ale vyslala pozitivní signál, že spotřebitelé i firmy se dokázali přizpůsobit turbulentnímu období, charakterizovanému rostoucími náklady (zejména na zdravotnictví a potraviny), omezenými kapitálovými výdaji a obavami z poklesu trhu práce.
Revize HDP za 3. čtvrtletí 2025 potvrdila, že hlavním motorem růstu zůstává spotřebitelská poptávka, a zároveň odhalila silnější než očekávané investice podniků. Tato kombinace optimismu představuje riziko přetrvávající inflace, která se opět blíží k hranici 3 %. Zdroj: XTB Research
Vysokofrekvenční data ukazují podobný obrázek. Index spotřebitelské důvěry University of Michigan vzrostl druhý měsíc po sobě (z 52,9 v prosinci na 56,4 v lednu), což odpovídá i růstu spotřebitelských výdajů (PCE) o +0,5 % m/m v říjnu i listopadu. Američané jsou zároveň méně opatrní – více utrácejí a méně spoří, navzdory napětí na trhu práce a vládnímu shutdownu (míra úspor klesla z 3,7 % v říjnu na 3,5 % v listopadu; v lednu 2025 činila 5,1 %).
Spotřebitelská důvěra v USA se odráží ode dna. Zdroj: XTB Research
Spolu se silnější poptávkou roste i aktivita v klíčových sektorech Sektor služeb vyniká – poslední zpráva ISM ukazuje nejrychlejší expanzi od října 2024 (ISM Služby: 54,5). 11 z 16 sektorů zaznamenalo růst (v čele s maloobchodem, financemi a ubytováním & gastronomií), což naznačuje široce rozložený optimismus, nikoli pouze dominanci technologického sektoru. Zpracovatelský průmysl zůstává v kontrakci (ISM Výroba: 47,9), ale jeho podíl na HDP a inflaci je menší.
PMI a ISM ukazatele pro USA. Zdroj: XTB Research
Jedno mají výroba i služby společné: přetrvávající cenové tlaky. Ty jsou z velké části důsledkem Trumpových cel. Firmy hlásí rostoucí zátěž způsobenou silnou poptávkou a vyššími náklady na práci a materiál. Tlumená cenová reakce na cla v roce 2025 byla dána především rekordními zásobami, které se nashromáždily v letech 2021–2022, a poté opět v roce 2024 a těsně před zavedením odvetných cel v roce 2025. Tento „polštář“ je však omezený, což by se mělo v roce 2026 promítnout do vyšších cen.
Jádrová PCE inflace se v listopadu vrátila na 2,8 % a další promítání cel v kombinaci se silnější aktivitou zvyšuje riziko návratu směrem ke 3 %.
Zdroj: XTB Research
Zaměstnanost přestává být kluzkým tématem
Americký trh práce zůstává v módu „nenajímat, nepropouštět“, ale celková data by měla zmírnit obavy Fedu z náhlého kolapsu zaměstnanosti, zejména vzhledem k rostoucí spotřebitelské poptávce.
- Zprávy ISM ukázaly zlepšení zaměstnaneckých složek jak ve výrobě (pomalý pokles), tak ve službách (první růst od května 2025), což naznačuje postupné oživení náboru.
- Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti výrazně poklesl navzdory nedávným výpadkům ve veřejném sektoru a nyní se pohybuje blízko minim z let 2022 a 2024 (~200 tis.). Tento trend také podporuje nedávný překvapivý pokles nezaměstnanosti (z 4,5 % na 4,4 %).
- Data NFP zůstávají bez jasného směru, ale nenaznačují masové ztráty pracovních míst. Poslední údaj zklamal (50 tis. vs. očekávaných 66 tis.), přesto čistý růst pracovních míst ve 4. čtvrtletí 2025 zůstal pozitivní, a to i přes zjevné zmrazení náborů.
Ostrý pokles žádostí o podporu by měl snížit obavy z opětovného růstu nezaměstnanosti. Zdroj: XTB Research
„Měkké“ argumenty pro jestřábí Fed
Kromě tvrdých makrodat se může nálada uvnitř Fedu stát jestřábí kvůli nedávným politickým událostem. Řízení Ministerstva spravedlnosti USA proti Jeromu Powellovi je obecně vnímáno jako bezprecedentní zásah do nezávislosti centrální banky. Samotná tato atmosféra vede k větší opatrnosti při nastavování sazeb, aby se Fed vyhnul dojmu, že ustupuje tlaku Bílého domu.
Dalším důvodem „čekacího režimu“ Fedu je kvalita dat. Nejdelší vládní shutdown v historii vyvolává obavy ohledně šumu v posledních zveřejněných údajích, zejména CPI. FOMC tak může argumentovat, že čekat je méně rizikové než jednat na základě potenciálně zkreslených dat.
Shrnutí
Jádrová PCE inflace oscilující těsně pod 3 % by měla opět přitáhnout pozornost Fedu. Zatímco hospodářská aktivita a nálada byly dříve utlumené, což umožnilo Fedu soustředit se na nejistotu na trhu práce, nyní se bilance rizik zdá být vyrovnaná a sazby se zdají být blízko neutrální úrovně. Vzhledem ke zpomalující dezinflaci poblíž cíle Fed pravděpodobně ponechá sazby beze změny alespoň během tohoto čtvrtletí, aby se pojistil proti opětovnému růstu inflace.
Trh s futures nyní plně zaceňuje první snížení sazeb v USA až v červenci 2026. Zdroj: Bloomberg Finance LP
