Návrat zkušeného lídra: Jeffrey Ettinger opět v čele Hormel Foods

Společnost Hormel Foods oznámila, že se do jejího vedení vrací bývalý generální ředitel Jeffrey Ettinger, který firmu vedl v letech 2005 až 2016. Ettinger převezme roli dočasného CEO na 15 měsíců, a to od 14. července 2025. Ve funkci nahradí Jamese Sneeho, který letos oznámil odchod do důchodu.

Tato změna přichází v době, kdy Hormel Foods čelí výzvám v oblasti dodavatelských řetězců a slabé poptávce, což se promítlo i do úpravy celoročního výhledu zisku směrem dolů. Společnost zároveň oznámila, že nového trvalého CEO plánuje jmenovat v říjnu 2026.

James Snee zůstane do října 2025 jako speciální poradce a nadále bude konzultantem společnosti po dobu dalších 18 měsíců. Společnost tímto krokem zajišťuje kontinuitu vedení v náročném období.

Hormel současně jmenovala Johna Ghinga, výkonného viceprezidenta pro maloobchodní divizi, do funkce prezidenta firmy, a to rovněž od 14. července. Touto změnou firma posiluje svůj management, aby se mohla efektivněji vypořádat s aktuálními problémy a strategicky plánovat do budoucna.

Graf HRL.US (D1)

Akcie Hormel Foods se aktuálně obchodují v blízkosti 30,39 USD, což odpovídá úrovním z posledních několika měsíců a naznačuje boční trend bez výrazného směrování. Krátkodobý průměr EMA 50 (oranžová) se nachází na 30,19 USD, zatímco SMA 100 (modrá) je těsně pod ní na 29,80 USD, což značí technickou nerozhodnost trhu.

RSI se pohybuje na hodnotě 50,8, tedy přesně u hranice mezi přeprodaností a překoupeností, což potvrzuje neutrální nastavení trhu bez jasného tlaku kupců či prodejců. MACD je slabě nad nulovou linií, což naznačuje lehký býčí impuls, ale zatím bez přesvědčivého potvrzení trendu.

Zdroj: xStation5

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: