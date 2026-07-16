Netflix: výsledky za Q2 2026 splnily očekávání, ale výhled zklamal 📉 Akcie v aftermarketu klesají

Netflix dnes po uzavření amerického trhu zveřejnil výsledky za druhé čtvrtletí 2026. Tržby za Q2 dosáhly 12,6 miliardy dolarů, což je v souladu s interním odhadem společnosti a představuje meziroční růst o 13 % (+12 % v měnově neutrálním vyjádření. Provozní zisk za Q2 činil 4,2 miliardy dolarů, meziročně o 11 % výše, přičemž provozní marže dosáhla 33,4 % oproti 34,1 % ve stejném období loňského roku. Upravený zisk na akcii za čtvrtletí byl 0,80 dolaru oproti 0,72 dolaru v Q2 2025. Trh před výsledky počítal s EPS na úrovni přibližně 0,79 dolaru a tržbami okolo 12,58 miliardy dolarů — samotná čísla tedy očekávání splnila nebo mírně překonala.
Přesto akcie v aftermarketu klesají, a důvod je jasný: výhled. Pro třetí čtvrtletí management očekává růst tržeb o 12 % (11 % v měnově neutrálním vyjádření) a provozní marži 33,2 % oproti 28,2 % ve stejném období loňského roku. Tato čísla jsou sice meziročně lepší, ale nesplňují to, co trh doufal slyšet — tedy zrychlení tempa. Konsenzus analytiků počítal s tím, že Q2 bude nejslabším čtvrtletím z hlediska tempa růstu tržeb za více než rok. Výhled pro Q3 tento trend výrazně nevyvrátil. Klíčovým kontextem je také fakt, že Netflix ukončil zveřejňování pravidelných dat o počtu předplatitelů — Q1 2026 byl posledním čtvrtletím, kdy tato metrika byla sdílena. Namísto toho se společnost bude nadále opírat o regionální data o tržbách. Tato změna snižuje transparentnost reportingu a přidává investorům nejistotu.
Za poklesem akcií stojí i širší kontext roku 2026. Akcie Netflix se před výsledky dostaly na 18měsíční minimum a za posledních 12 měsíců ztratily přibližně 40 %, přičemž v roce 2026 klesly o 21 % — skepticismus investorů se soustředil na zapojení uživatelů, konkurenci a akvizice. Klíčová debata mezi investory se točí kolem toho, zda je současný příběh Netflixu o výzvách v oblasti zapojení diváků v konkurenci YouTube, nebo o rostoucím reklamním potenciálu. Samotné Q2 nebylo z hlediska obsahu výjimečným čtvrtletím — část sledovanosti odčerpal v červnu Světový pohár a Bloomberg informoval, že u mnohých seriálů dochází k strmým propadům sledovanosti mezi první a druhou řadou.
Na straně růstových pák zůstává reklamní byznys. Netflix dříve oznámil, že je na cestě k dosažení 3 miliard dolarů reklamních tržeb v roce 2026, což by znamenalo jejich zdvojení meziročně. Reklamní tier nyní oslovuje přes 250 milionů měsíčně aktivních diváků a tvoří více než 60 % nových registrací.
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