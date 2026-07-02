NFP: Klíčový moment pro dolar

Nedávné zasedání FOMC vyvolalo značné emoce. Jestřábí Dot Plot, tedy projekce úrokových sazeb členů výboru, vedl k výraznému posílení dolaru. V důsledku toho pár EURUSD klesl na nejnižší úroveň za více než rok.
Polovina tvůrců měnové politiky naznačila zvýšení sazeb do konce roku. Vyjádřili obavy z inflační situace a zároveň důvěru v sílu trhu práce. Dnešní zveřejnění údajů NFP, naplánované na 14:30, bude významným testem tohoto narativu.
Obrázek 1: Dot Plot FOMC (2026–2028+)
Source:
FOMC, 02.07.2026
Co už víme o americkém trhu práce?
Nejnovější údaj NFP
V květnu se počet pracovních míst na americkém trhu práce zvýšil o 172 tisíc. Tento výsledek nebyl jen lepší než konsenzus (86 tisíc), ale výrazně překonal i nejoptimističtější výhledy (125 tisíc). Údaje za dva předchozí měsíce, tedy březen a duben, byly také revidovány směrem nahoru. Vzhledem k tomu, že nás americký Úřad pro statistiku práce zvykl na výrazné revize směrem dolů, šlo o mimořádně velké překvapení. Míra nezaměstnanosti zároveň zůstala beze změny na 4,3 %.
Obrázek 2: Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství (NFP) a míra nezaměstnanosti v USA (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 02.07.2026
ADP
Ačkoli včera zveřejněná data byla pro trhy nepříjemným překvapením, stále ukázala alespoň solidní tvorbu pracovních míst (+98 tisíc).
- Vidíme výrazný rozdíl mezi sektorem služeb (+96 tisíc) a průmyslovým sektorem.
- Do značné míry za tím stál sektor vzdělávání a zdravotnictví (+48 tisíc).
- Dobře si vedly také obchod/logistika (+15 tisíc) a finance (+14 tisíc).
- Slabost byla znovu patrná v odvětví volného času a pohostinství (+2 tisíce), a to navzdory konání mistrovství světa v USA.
- Situace v těžebním sektoru také nevypadá dobře (-5 tisíc).
Růst mezd u zaměstnanců, kteří se rozhodli zůstat u současného zaměstnavatele, dosáhl 4,4 %. U těch, kteří změnili práci, činil 6,6 %.
- Na nejvyšší zvýšení mezd se mohli spolehnout zaměstnanci ve finančním sektoru (5,1 %) a v průmyslu (4,9 %).
- Viděli jsme výrazný rozdíl mezi mikropodniky s méně než 20 zaměstnanci (+2,9 %) a firmami s 50 a více zaměstnanci (+4,7–4,8 %).
- Tempo tvorby pracovních míst zpomaluje, ale je v souladu s narativem měkkého přistání. V mnoha sektorech trvá nalezení zaměstnání déle než dříve. Průměrná délka nezaměstnanosti se prodloužila na 26 týdnů. Nejde však o jednotný obraz. V klíčových odvětvích mají zaměstnavatelé stále problém najít vhodné pracovníky.
JOLTS
U dat JOLTS je třeba hned na začátku poznamenat, že jsou oproti ostatním údajům zpožděna o jeden měsíc. Proto nepřinášejí tak aktuální obraz situace, která nyní panuje v americké ekonomice. To platí zejména v období tak dynamických změn na geopolitické scéně a při volatilitě cen klíčových energetických komodit.
- Přesto nám květnová data nedávají výrazné důvody k obavám.
- Počet nových volných pracovních míst rostl podobným tempem jako v dubnu. Tehdy jsme zaznamenali velmi výrazné zlepšení, které mnozí vnímali jako dočasné.
- Počet dobrovolných odchodů ze zaměstnání zůstal na nízké, i když stabilní úrovni (3,1 mil.). Pouze 1,9 % zaměstnanců se rozhodlo dobrovolně odejít ze své současné pozice. To ukazuje na určitou nedůvěru v možnost rychle najít nové pracovní místo.
- Propouštění však také zůstává na nízké úrovni – 1,7 mil., tedy 1,1 %.
- Poměr nezaměstnaných, kteří aktivně hledají práci, k novým volným pracovním místům zůstává kolem 1. Ani to nevyvolává větší obavy.
- Data ukazují obraz stabilního trhu práce s nízkou fluktuací zaměstnanců. Je vidět jasná neochota riskovat odchod ze současné pozice. Zároveň však zaměstnavatelé nemají tendenci k masovému propouštění.
- Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Důkazem toho jsou také údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti zveřejněné minulý týden. Ty klesly na 215 tisíc a zůstávají poblíž víceletých minim.
- Čtyřtýdenní klouzavý průměr také zůstává na nízké úrovni (224 tisíc).
- Pokračující žádosti (1,8 mil.) zůstávají pod několikaletými průměry, ale vykazují jasný rostoucí trend.
Ukazatele PMI
- ISM: Subindex zaměstnanosti (49,7) stále naznačuje pokles volných pracovních míst v průmyslovém sektoru. A to navzdory růstu výroby a nových objednávek, což může ukazovat na snižování nákladů v prostředí rostoucích výdajů. Snižování zaměstnanosti však jasně zpomaluje a trend je pozitivní.
- S&P: Obraz vykreslený daty S&P vypadá mnohem méně pozitivně. Data ukazují nejsilnější pokles volných pracovních míst od května 2020, tedy od vrcholu pandemických lockdownů. Klíčový je v tomto ohledu růst cen výrobních komponentů a surovin.
Na co se dnes investoři zaměří?
Kromě hlavního údaje, který ukáže změnu počtu zaměstnaných mimo zemědělství, tedy NFP (konsenzus: 113 tisíc), budeme sledovat:
Revizi dat za poslední dva měsíce.
- Míru nezaměstnanosti (konsenzus: 4,3 %).
- Růst mezd, meziročně i meziměsíčně (konsenzus: 3,5 %; 0,3 %).
Vzhledem k rostoucím inflačním obavám, kdy inflace dosahuje 4,2 % a jádrový ukazatel 2,9 %, může růst mezd přitáhnout zvláštní pozornost. Konsenzus předpokládá údaj 3,5 %, což znamená pokles mezd v reálném vyjádření.
Obrázek 3: Inflace CPI a růst mezd v USA (2007–2026)
Zdroj: XTB Research, 02.07.2026
Slabší než očekávaná data by zvýšila obavy o amerického spotřebitele, které jsou už v tuto chvíli poměrně výrazné. Spotřeba se do značné míry odehrává na úkor úspor, protože míra úspor klesla na pouhá 3 %. Její růst je navíc velmi nerovnoměrný. Růst spotřeby u kvintilu, tedy 20 % nejlépe vydělávajících v USA, dosáhl po zohlednění inflace v 1. čtvrtletí 3,8 %. U zbývající části, tedy 80 % obyvatel, v podstatě stagnoval (+0,6 %).
Na druhou stranu silný růst zaměstnanosti může potvrdit jestřábí křídlo FOMC v přesvědčení, že je potřeba zvyšovat úrokové sazby. Udržení stavu „low fire-low hire“, tedy nízkého propouštění a nízkého náboru, by mělo tvůrcům měnové politiky umožnit plně se zaměřit na inflační tlak, který zůstává nepříjemně vysoký.
Obrázek 4: Trhem implikovaná trajektorie úrokových sazeb ve Spojených státech (2026–2027)
Zdroj: Bloomberg, 02.07.2026
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