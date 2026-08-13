📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (12.8.2026)

Vítězové:
-
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) +18,83 %: Americká společnost zabývající se výrobou a návrhem vysoce výkonných serverů a úložných systémů, klíčový hráč v infrastruktuře pro AI.
-
Lumentum Holdings Inc. (LITE) +13,63 %: Americký výrobce optických a fotonických produktů, které se využívají v telekomunikačních sítích, datových centrech i pro komerční lasery.
-
Ciena Corporation (CIEN) +11,48 %: Telekomunikační firma poskytující hardwarová zařízení, software a služby pro globální optické sítě a přenos dat.
-
Dell Technologies Inc. (DELL) +9,89 %: Americká nadnárodní technologická společnost vyrábějící osobní počítače, servery, datová úložiště a komplexní IT řešení.
-
Coherent, Inc. (COHR) +8,30 %: Přední globální výrobce laserů, optických materiálů a systémů pro průmyslové, vědecké, lékařské i polovodičové využití.
-
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) +8,11 %: Nadnárodní poskytovatel podnikového IT vybavení, serverů, síťových řešení a cloudových služeb.
-
Seagate Technology Holdings plc (STX) +7,03 %: Americká společnost patřící k největším světovým výrobcům pevných disků (HDD) a řešení pro ukládání dat.
-
Arista Networks, Inc. (ANET) +6,42 %: Americká firma dodávající pokročilá síťová řešení (switche a software) pro velká datová centra a cloudové prostředí.
-
Teradyne, Inc. (TER) +6,11 %: Americký výrobce automatických testovacích zařízení pro polovodiče, bezdrátové sítě a elektroniku, který se zabývá také průmyslovou robotikou.
-
Sandisk Corporation (SNDK) +5,76 %: Známý výrobce flash pamětí, paměťových karet a USB disků (značka dnes spadá pod společnost Western Digital).
Poražení:
-
Texas Pacific Land Corporation (TPL) -6,11 %: Americká společnost patřící k největším vlastníkům půdy v Texasu, která generuje příjmy převážně z poplatků za těžbu ropy a plynu na svých pozemcích.
-
Cencora, Inc. (COR) -5,91 %: (Dříve známá jako AmerisourceBergen) Přední americká velkoobchodní společnost, která distribuuje léčiva a poskytuje komplexní služby ve zdravotnictví.
-
First Solar, Inc. (FSLR) -5,87 %: Americký výrobce solárních panelů a poskytovatel fotovoltaických řešení na klíč pro velké komerční projekty.
-
Axon Enterprise, Inc. (AXON) -5,74 %: Americká společnost vyvíjející bezpečnostní technologie pro policii a armádu, známá především výrobou taserů a osobních kamer.
-
Charter Communications, Inc. (CHTR) -4,74 %: Obří americká telekomunikační a mediální společnost poskytující kabelovou televizi, internet a telefonní služby (pod značkou Spectrum).
-
AppLovin Corporation (APP) -4,68 %: Americká technologická společnost, která poskytuje platformy a softwarové nástroje pro vývojáře mobilních aplikací k jejich marketingu a monetizaci.
-
Tapestry, Inc. (TPR) -4,34 %: Americký nadnárodní holding luxusních módních značek, pod který spadají známá jména jako Coach, Kate Spade a Stuart Weitzman.
-
Gartner, Inc. (IT) -4,19 %: Renomovaná nadnárodní poradenská a výzkumná společnost, která poskytuje analýzy a vhledy do trhu informačních technologií.
-
Uber Technologies, Inc. (UBER) -4,06 %: Globální technologická platforma zprostředkovávající alternativní taxislužbu, rozvoz jídla a sdílenou mobilitu.
-
Lululemon Athletica Inc. (LULU) -3,77 %: Kanadsko-americký výrobce a prodejce prémiového sportovního oblečení, proslulý především vybavením na jógu.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: S&P 500 na novém historickém maximu (13. 8. 2026)
US Open: S&P 500 se blíží historickým maximům, pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb Fedu klesá (13. 8. 2026)
Výsledky Cisco: Silné objednávky, ale marže zklamaly
Birkenstock zvedá výhled a akcie rostou o 12 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.