Nikkei 225 obrací ranní ztráty

Druhá seance tohoto týdne přináší na tokijské burze výrazný obrat. Po ranním výprodeji v Tokiu a poklesu na nejnižší úrovně od 4. srpna následoval výrazný odraz ve tvaru písmene V. Kontrakty na JP225 již rostou o 1,3 % a překonávají 66 000 bodů.
Proražení downtrendu ve druhé části dne bylo výsledkem uklidnění na měnovém trhu a rychlého přílivu kapitálu, který hledá podhodnocená aktiva.
Co může stát za dnešním odrazem?
- Ranní panika ustoupila poté, co se stabilizoval dolarový index a americké dluhopisy. To zmírnilo tlak na odliv zahraničního kapitálu z asijských rozvíjejících se i vyspělých trhů.
- Nejsilnější růstový impuls přišel z japonského realitního a bankovního sektoru a také od společností z oblasti komponentů a kabeláže. Výrazně posílily například Furukawa Electric (+10 %), Ibiden (+6 %) a Fujikura (+5 %). Technologický gigant SoftBank, který má v indexu významnou váhu, přidal 2,25 %.
- Přestože ceny ropy zůstávají vysoké, dnes sledujeme další pokles téměř o 3 %, což snižuje obavy investorů z nákladů na dovoz energií a přímo podporuje japonskou ekonomiku závislou na dovozu surovin.
Slabší články dnešní seance
Oživení na japonském trhu nebylo plošné. Automobilový a energetický sektor zůstaly pod výrazným prodejním tlakem. Mezi největší ztrátové tituly indexu patřily Tokyo Electric Power, Yokohama Rubber a Nissan Motor.
Rychlé vymazání ranních ztrát na Nikkei 225, podobně jako u jihokorejského KOSPI, potvrzuje, že investoři využívají lokální minima k návratu na trh. Udržení USDJPY v pásmu 159–160 při současném poklesu cen ropy vytváří příznivé podmínky pro pokračování optimismu na japonském akciovém trhu i v následujících dnech.
JP225 se výrazně odráží poté, co se dříve konsolidoval mírně nad 65 000 body. Klíčovým bodem pro býky může být pokus o dosažení linie downtrendu, která zároveň může fungovat jako linie krku obrácené formace Head and Shoulders (oRGR).
Proražení úrovně 67 750 bodů by v následujících týdnech mohlo otevřít prostor pro pokus o útok na nová historická maxima. Zdroj: xStation5
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