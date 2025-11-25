Nová éra čipů pro AI: Google vyzývá Nvidii

Společnost Alphabet nedávno oznámila, že vyvíjí vlastní procesory TPU pro trénování modelů umělé inteligence, a nyní se objevují zprávy, že společnost Meta vážně zvažuje použití těchto čipů ve svých datových centrech. Tento vývoj by mohl mít významný dopad na trh s hardwarem pro umělou inteligenci a přímo ovlivnit pozici společnosti Nvidia, která dosud prakticky monopolizovala segment GPU v infrastruktuře datových center.
Datová centra jsou klíčovým pilířem podnikání společnosti Nvidia a tvoří přibližně 90 procent jejích příjmů. Dominantní grafické procesory společnosti Nvidia se používají k trénování a provozování modelů umělé inteligence v největších cloudových prostředích po celém světě, což představuje stabilní zdroj příjmů s vysokou marží. Rozhodnutí společnosti Meta přesunout část své infrastruktury na TPU společnosti Google znamená, že společnost Nvidia by mohla začít ztrácet klíčové klienty v tomto strategickém segmentu. I malé snížení výpočetního výkonu v datových centrech by mohlo mít měřitelný dopad na finanční výsledky společnosti a tempo růstu v její nejziskovější oblasti podnikání.
Zároveň společnost Alphabet rozšiřuje svou infrastrukturu TPU a ve spolupráci se společností Broadcom vyvíjí čipy, které nabízejí vyšší výkon při nižší spotřebě energie. Vlajkový model Gemini 3, trénovaný primárně na TPU, dokazuje, že Google aktivně testuje a zpeněžuje své procesory v reálných scénářích AI, což společnosti poskytuje technologickou výhodu a potenciálně nové zdroje příjmů. Pro Nvidii to znamená rostoucí konkurenci nejen v oblasti výpočetního výkonu, ale také v oblasti energetické účinnosti a nákladové efektivnosti, které jsou klíčovými faktory pro škálování datových center.
Trh již na tyto vývojové trendy zareagoval. Akcie společnosti Alphabet po uzavření burzy vzrostly, zatímco akcie společnosti Nvidia poklesly, což odráží obavy investorů z potenciálních hrozeb pro dominanci GPU v datových centrech. Společnost Broadcom, jako partner společnosti Google ve výrobě TPU, zaznamenala další růst, když její akcie vzrostly o více než deset procent, což podtrhuje rostoucí význam ekosystému kolem nových čipů AI.
Pro investory na trzích se situace společnosti Nvidia stává obzvláště významnou. Vzhledem k tomu, že Meta a další technologické společnosti potenciálně přijímají TPU ve větším měřítku, může být společnost Nvidia nucena přehodnotit svou cenovou strategii a urychlit investice do nových generací GPU, aby si udržela svou převahu v nejziskovějším segmentu datových center. Taková opatření by mohla mít přímý dopad na marže i růst tržeb v této klíčové oblasti.
Potenciální spolupráce mezi Meta a Google v oblasti TPU signalizuje významné přeskupení sil v odvětví umělé inteligence. Alphabet a Broadcom posilují své pozice, zatímco Nvidia čelí reálnému riziku ztráty podílu na trhu ve strategickém segmentu datových center, který představuje téměř devadesát procent jejích příjmů. V nadcházejících měsících by tempo přijímání TPU velkými společnostmi a další vývoj Gemini 3 mohly určovat, jak se bude vyvíjet rovnováha sil na trhu s hardwarem pro umělou inteligenci.
