Trumpův muž přebírá Fed 🚨 Ustojí Warsh tlak Bílého domu, nebo padne nezávislost centrální banky?🏦

- Warsh přebírá Fed v době, kdy inflace zůstává nad cílem 2 % a trhy znovu řeší riziko vyšších sazeb.
- Drahá ropa, cla a investice do AI mohou dál zvyšovat cenové tlaky v americké ekonomice.
- První velký test přijde na zasedání Fedu 16.–17. června, kde budou zveřejněny nové projekce sazeb.
- Warsh bude muset balancovat mezi bojem s inflací, tlakem prezidenta Trumpa a obranou nezávislosti Fedu.
Kevin Warsh se dnes ujímá vedení americké centrální banky v mimořádně citlivém okamžiku. Do čela Fedu přichází jako výrazný kritik dosavadního směřování centrální banky a jako kandidát podporovaný prezidentem Donaldem Trumpem, který dlouhodobě tlačil na nižší úrokové sazby.
Jeho první velký problém je zřejmý už při nástupu do funkce: inflace zůstává nad cílem Fedu a ekonomika čelí novým nákladovým šokům. Ropu nad 100 USD za barel tlačí konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem, dovozní cla zdražují některé produkty a rychlý rozvoj umělé inteligence může zvyšovat náklady na elektřinu, infrastrukturu i kapitálové investice.
Warsh během potvrzovacího procesu prohlásil, že inflace je volbou Fedu. Tím naznačil, že centrální banka má pomocí krátkodobých úrokových sazeb stále dostatečně silný nástroj, jak brzdit poptávku a dostat růst cen zpět k cíli 2 %. Jenže právě tady začíná jeho dilema. Pokud bude příliš měkký, může rychle ztratit důvěryhodnost jako bojovník s inflací. Pokud bude příliš tvrdý, může se dostat do konfliktu s Trumpovou administrativou, která vyšší sazby vnímá jako překážku svého ekonomického programu.
Trh už začíná počítat s tím, že éra očekávaného uvolňování měnové politiky nemusí přijít tak rychle. Rostoucí ceny energií, cla a tlak na náklady spojené s rozvojem AI mohou držet inflaci výše po delší dobu. To zvyšuje pravděpodobnost, že Fed bude muset sazby držet vysoko delší dobu, případně zvážit i jejich další zvýšení.
Další důležitý test přijde už na zasedání Fedu 16.–17. června. Půjde o první měnověpolitické jednání pod Warshovým vedením a zároveň o zasedání spojené s novými ekonomickými projekcemi. Právě takzvaný dot plot ukáže, kam jednotliví představitelé Fedu vidí vývoj sazeb do konce roku. Warsh se tak bude muset rozhodnout, zda zveřejní odhad blízký většině kolegů, nebo zda se od nich výrazně odliší a riskuje další nervozitu na trzích.
Pro investory je situace mimořádně citlivá. Vyšší sazby by mohly dále tlačit vzhůru výnosy amerických dluhopisů, zdražit hypotéky a ochladit akciový trh. Naopak příliš rychlé snížení sazeb by mohlo posílit inflační očekávání a oslabit důvěru v nezávislost Fedu. Warsh tak nastupuje do funkce ve chvíli, kdy každé jeho slovo může ovlivnit dolar, dluhopisy, akcie i komodity.
Politický rozměr je přitom stejně důležitý jako ekonomický. Trump kritizoval předchozího šéfa Fedu Jeromea Powella za to, že nesnižoval sazby dostatečně rychle. Warsh zatím zřejmě dostává od Bílého domu určitý prostor, ale pokud inflace zůstane vysoko a sazby neklesnou, může se tlak rychle vrátit. Právě obrana nezávislosti Fedu bude jedním z klíčových testů jeho vedení.
Celkově Warsh nepřebírá Fed v období klidu, ale uprostřed složité kombinace drahé ropy, geopolitických rizik, technologické transformace a politického tlaku. Jeho první měsíce tak mohou rozhodnout o tom, zda ho trhy budou vnímat jako důvěryhodného strážce cenové stability, nebo jako šéfa Fedu příliš svázaného očekáváním Bílého domu.
