Novo Nordisk uvádí na americký trh pilulku Wegovy

-
Novo Nordisk spustilo prodej denní pilulky Wegovy v USA za 149 USD/měsíc pro samoplátce.
-
Pilulka rozšiřuje přístup k léčbě obezity pro pacienty, kteří nechtějí injekce.
-
Klíčem k úspěchu bude přilákání pacientů bez pojištění a cenová konkurence s Eli Lilly.
-
Firma vyrábí pilulku v USA a již vytvořila zásoby, aby zvládla očekávaný zájem.
-
Novo Nordisk spustilo prodej denní pilulky Wegovy v USA za 149 USD/měsíc pro samoplátce.
-
Pilulka rozšiřuje přístup k léčbě obezity pro pacienty, kteří nechtějí injekce.
-
Klíčem k úspěchu bude přilákání pacientů bez pojištění a cenová konkurence s Eli Lilly.
-
Firma vyrábí pilulku v USA a již vytvořila zásoby, aby zvládla očekávaný zájem.
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk dnes spustila prodej nové perorální formy svého známého léku na hubnutí Wegovy ve Spojených státech. Novinka je dostupná ve formě každodenní pilulky a vstupuje na trh za 149 USD měsíčně pro samoplátce, tedy pacienty bez pojištění, čímž cílí na rozšíření dostupnosti tohoto typu léčby pro širší populaci.
Pilulka obsahuje účinnou látku semaglutid, kterou Novo již úspěšně používá v injekční podobě pod značkami Wegovy a Ozempic. Právě Wegovy se stalo jedním z největších lékových hitů posledních let, a to především díky výraznému snižování tělesné hmotnosti u pacientů s obezitou. Nová pilulka tak nabízí alternativu pro pacienty, kteří nepreferují injekční aplikaci, a zároveň přináší větší flexibilitu v léčbě.
Akcie společnosti Novo Nordisk v reakci na zprávu posílily o více než 2 %, zatímco konkurenční Eli Lilly, která čeká na americké schválení svého vlastního hubnoucího léku v pilulce, oslabila o 1 % v předobchodní fázi.
Cenová strategie: pilulka jako nástroj expanze mimo pojišťovací systém
Jedním z klíčových faktorů úspěchu bude podle analytiků schopnost získat samoplátce, kteří si léky platí sami. Tento segment roste, protože většina zdravotních pojišťoven zatím nehradí léky na hubnutí, nebo je pokrývá jen částečně. Startovací dávka 1,5 mg bude zpočátku dostupná za 149 USD měsíčně, silnější varianty 9 mg a 25 mg pak za 299 USD, přičemž 4mg dávka podraží od 15. dubna na 199 USD.
Tato cenová politika přichází v době, kdy americká administrativa pod vedením prezidenta Donalda Trumpa prosazuje tlak na snížení cen léků proti obezitě. V rámci nové iniciativy TrumpRx se Novo Nordisk a Lilly zavázaly nabízet startovací dávky svých pilulek za 149 USD měsíčně nejen pro samoplátce, ale i pro pacienty s Medicare a Medicaid. Portál TrumpRx má být spuštěn ještě během ledna.
Konkurence s Lilly se přiostřuje
Americká společnost Eli Lilly dosud vedla na trhu s injekcemi díky své značce Zepbound, která v roce 2025 v počtu předpisů předběhla Wegovy. Nicméně Novo doufá, že nová pilulka vrátí firmě náskok, zejména díky vyšší uživatelské přívětivosti.
Obě společnosti v posledních měsících snížily ceny injekčních forem pro pacienty bez pojištění. Novo již od listopadu nabízí injekční Wegovy za 349 USD měsíčně, což je podstatně méně než běžná cena přes 1 000 USD.
Dodávky zajištěny, výroba běží v USA
Novo uvedlo, že výroba pilulek probíhá v Severní Karolíně a že firma začala s budováním zásob už před spuštěním. To by mělo pomoci předejít opakování výpadků v dodávkách, které firmu trápily v roce 2024 kvůli enormní poptávce po GLP-1 lécích.
Graf NOVOB.DK (D1)
Akcie společnosti Novo Nordisk se aktuálně obchodují na úrovni 339,15 DKK, přičemž se jim podařilo prorazit nad klouzavý průměr SMA 100 (337,60 DKK) i nad EMA 50 (322,53 DKK). Tato situace představuje pozitivní technický signál, který může naznačovat začátek změny trendu. RSI se nachází na úrovni 57,6, což ukazuje na rostoucí nákupní zájem, ale zároveň stále ponechává prostor pro další růst, aniž by trh vstoupil do překoupené oblasti.
Celkově se technický obrázek zlepšuje, zejména díky prolomení klíčových rezistencí v podobě klouzavých průměrů. Pokud akcie udrží hladinu nad 337 DKK, může se otevřít prostor k dalšímu růstu směrem k zóně 348–355 DKK, kde se nachází předchozí silné úrovně odporu z podzimu 2025.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Šéf Heinekenu končí, pivo přestává táhnout
Denní shrnutí: Trhy na konci týdne znovu nabírají optimismus
Alphabet předstihuje Apple a stává se druhou nejhodnotnější společností světa
OneStream za 6,4 miliardy USD mění vlastnickou strukturu a posiluje AI strategii pro finance
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.