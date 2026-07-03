Obchod mezi EU a USA láme rekordy. Automobilky ale platí vysokou cenu 🚗

Obchod se zbožím mezi Evropskou unií a Spojenými státy dosáhl v loňském roce rekordní hodnoty 875 miliard EUR, tedy zhruba 1 bilion USD. Na první pohled to může působit jako důkaz, že tarifní napětí a politické spory mezi oběma stranami transatlantické ekonomické vztahy výrazně nepoškodily. Detailnější pohled ale ukazuje, že růst není rovnoměrný a některé sektory už tlak cel pociťují velmi silně.
Vývoz Evropské unie do USA vzrostl o 7,7 % na 580 miliard EUR, zatímco dovoz z USA do EU se zvýšil o 2,2 % na 295 miliard EUR. Výsledkem byl obchodní přebytek EU ve výši téměř 285 miliard EUR. Takto silná čísla mohou na první pohled naznačovat, že evropské firmy se s novým prostředím dokázaly vyrovnat. Podle studie německého ekonomického institutu IW je však tento dojem zavádějící.
Největší tlak je vidět v automobilovém průmyslu. Export aut a automobilových dílů z EU do Spojených států klesl o 20,4 %. Ještě výraznější dopad je patrný u Německa, které tvoří téměř dvě třetiny evropského automobilového vývozu do USA. Německý export v této kategorii se propadl o 18,9 %, což ukazuje, že právě největší evropská průmyslová ekonomika nese významnou část negativních dopadů.
Automobilový sektor je pro Evropu mimořádně důležitý nejen z hlediska exportu, ale také zaměstnanosti, investic a průmyslového řetězce. Pokles vývozu do USA proto může mít širší dopady než pouze nižší tržby automobilek. Slabší poptávka nebo horší cenová konkurenceschopnost se mohou postupně přenášet i na dodavatele, výrobce komponentů a další navázaná odvětví.
Naopak Irsko se z celkového trendu výrazně vymyká. Jeho export do USA vzrostl o 52,7 %, především díky farmaceutickým a chemickým produktům, které byly vyňaty z celních opatření. To ukazuje, že rekordní obchodní čísla EU nejsou výsledkem plošné síly všech odvětví, ale spíše kombinací růstu vybraných sektorů a současného propadu jiných oblastí.
Významná zůstává také oblast služeb. Transatlantický obchod se službami dosáhl rekordních 865 miliard EUR, ale zde má Evropská unie vůči USA naopak deficit ve výši 178 miliard EUR. Velkou roli hrají zejména platby za duševní vlastnictví, tedy softwarové licence, patenty a ochranné známky. Ty tvořily více než 40 % dovozu služeb z USA do EU a vzrostly o 13,7 %.
Z investičního pohledu je důležité, že transatlantický obchod jako celek zůstává silný, ale jeho struktura se mění. Evropa si udržuje vysoký přebytek ve zboží, zatímco Spojené státy dominují v oblasti služeb, softwaru a duševního vlastnictví. To odráží širší rozdíl mezi evropskou průmyslovou základnou a americkou technologickou silou.
Současná čísla tak nevypovídají pouze o rekordním objemu obchodu, ale také o rostoucích nerovnováhách. Evropský průmysl, zejména automobilky, čelí tlaku cel a změnám v globální poptávce. USA naopak dál těží ze silné pozice v digitální ekonomice, licencích a technologických službách.
Pro investory bude klíčové sledovat, zda se slabost automobilového sektoru prohloubí, nebo zda ji dokážou vyvážit jiné části evropské ekonomiky. Rekordní objem obchodu sice potvrzuje, že vztahy mezi EU a USA zůstávají mimořádně důležité, ale zároveň ukazuje, že celní politika a sektorové výjimky mohou výrazně měnit vítěze a poražené.
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