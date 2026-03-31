Obrat ve vztazích? EU a Čína znovu u jednoho stolu 🚨

- Čínu navštívila první delegace europoslanců po osmi letech.
- Peking se snaží zlepšit vztahy s EU, ale spory trvají v oblasti obchodu i politiky.
- Evropská delegace se zaměří také na levné zásilky z platforem jako Temu, Shein a Alibaba.
- Do EU loni dorazilo 5,9 miliardy malých balíků, z nichž přes 90 % přišlo z Číny.
Čína přivítala první návštěvu poslanců Evropského parlamentu po osmi letech, čímž se snaží stabilizovat vztahy s Evropskou unií po období napětí a vzájemných sankcí. Delegace dorazila v době, kdy se Peking snaží zlepšit dialog s Bruselem, přestože mezi oběma stranami dál přetrvávají spory kolem obchodu, lidských práv i údajné podpory Ruska ve válce na Ukrajině.
Návštěvu absolvuje devítičlenná skupina vedená Annou Cavazzini, která během tří dnů zamíří do Pekingu a Šanghaje. Jednání mají proběhnout i se zástupci čínského zákonodárného sboru včetně Shen Chunyaa, který stojí v čele stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců. Čína uvedla, že si od návštěvy slibuje posílení spolupráce mezi zákonodárci a podporu stabilnějších vztahů s EU.
Obnovený kontakt přichází po dlouhé pauze, kterou způsobila nejen pandemie, ale také diplomatický konflikt z roku 2021. Tehdy Čína uvalila sankce na několik evropských politiků jako reakci na opatření EU kvůli údajnému porušování práv Ujgurů v provincii Sin-ťiang. Tento spor následně zmrazil i důležitou investiční dohodu a výrazně zhoršil vzájemné vztahy.
Evropští poslanci však do Číny nepřijíždějí pouze s cílem zlepšit dialog. Zaměřit se chtějí i na možné systémové porušování evropských spotřebitelských pravidel. Pozornost míří hlavně na obrovské množství malých zásilek přicházejících do EU z platforem jako Shein, Alibaba nebo Temu. Právě levné balíčky z Číny se v posledních měsících staly citlivým tématem pro evropské regulátory i domácí obchodníky.
Do Evropské unie loni dorazilo přibližně 5,9 miliardy nízkohodnotných zásilek, přičemž více než 90 % z nich pocházelo právě z Číny. Brusel na tuto situaci reagoval vytvořením nové celní agentury ve francouzském Lille, která má pomoci zvládnout příliv balíků a omezit to, co EU označuje za nekalou konkurenci.
Napětí mezi oběma stranami zároveň nezmizelo ani na širší ekonomické úrovni. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v červenci vyzvala Čínu k většímu otevření trhu a k řešení problémů s nadměrnou kapacitou výroby. Podle ní bude pro EU stále těžší udržet otevřený přístup, pokud Peking na evropské výhrady nezareaguje.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.