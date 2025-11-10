Odpočítávání do Black Friday 2025: Které akcie by mohly těžit?

Černý pátek není jen jeden den slevových akcí — je to symbolický začátek nejvýnosnějšího období pro globální maloobchodníky, a zejména pro e-commerce platformy. I když ne každá značka zaznamená stejný nárůst tržeb (vše závisí na sortimentu produktů a vkusu spotřebitelů), jedna věc je jistá — online výdaje nadále rostou a e-commerce podnikání se stále daří, bez ohledu na to, jak se mění chování spotřebitelů. Proto v tomto období roku často dochází k výraznému nárůstu dynamiky akcií společností jako Amazon, Shopify, Zalando nebo Allegro.
Kdy je Black Friday 2025 a co to znamená pro investory?
V roce 2025 připadá Black Friday na 29. listopad a právě poslední týden v měsíci bude před vánočním shonem nejintenzivnější z hlediska nákupní aktivity. Historicky akcie maloobchodních a e-commerce společností překonaly index S&P 500 jak v týdnech před Black Friday, tak i po něm – tento trend obchodníci každoročně pozorně sledují.
Během nákupní sezóny 2024 globální online tržby meziročně vzrostly o přibližně 5 % a dosáhly více než 74 miliard dolarů, zatímco jen v USA vzrostly o více než 10 % na 10,8 miliardy dolarů. Podle Kepler Analytics byly v týdnu Černého pátku v roce 2023 průměrné maloobchodní tržby o 93 % vyšší než v běžném týdnu – což představuje pozoruhodný nárůst zájmu spotřebitelů.
Co to znamená pro Wall Street a akcie e-commerce?
Pro investory je Black Friday více než jen prodejní bonanza – je to kontrola pulsu spotřebitelské důvěry v reálném čase. Silná data o výdajích mohou zvýšit očekávání ohledně výnosů za čtvrté čtvrtletí v maloobchodním a technologickém sektoru, zejména u společností s velkým podílem online prodejů.
V loňském roce společnost Mastercard SpendingPulse oznámila, že celkové maloobchodní tržby vzrostly meziročně o 3,5 %, ale tržby z elektronického obchodování vzrostly o 14,6 %. Tato divergence jasně ukazuje, kam se přesouvá růstová dynamika – do digitálního obchodu.
Co lze očekávat v roce 2025?
Analytici společnosti Bain & Company očekávají, že víkend Black Friday–Cyber Monday v USA bude představovat přibližně 9 % celkových vánočních maloobchodních výdajů, přičemž tržby by měly meziročně vzrůst o ~11 %, což signalizuje silnou nákupní sezónu. Online tržby během Černého pátku 2025 v USA by mohly dosáhnout zhruba 12 miliard dolarů. Celosvětově by celkové výdaje v elektronickém obchodu v posledním listopadovém týdnu mohly meziročně vzrůst o přibližně 8 % (po očištění o inflaci), což by znamenalo nárůst z 74,4 miliardy dolarů v roce 2024 na přibližně 80 miliard dolarů.
Kdo z toho bude mít největší prospěch?
V uplynulém desetiletí vybrané akcie elektronického obchodu konzistentně překonávaly index S&P 500 jak před, tak po Black Friday. Pokud se historie bude opakovat, giganti jako Amazon, Shopify, Allegro a Zalando by se mohli opět zařadit mezi velké vítěze sezóny – poháněni globální poptávkou spotřebitelů a nezastavitelným růstem digitálního maloobchodu.
Sezónnost a maloobchodní akcie
Za posledních 20 let maloobchodní akcie trvale překonávaly hlavní akciový benchmark, zejména v 17 dnech před Black Friday. Obchodní modely maloobchodníků, jako jsou Macy's nebo Tapestry Inc., znamenají, že mají tendenci těžit více ze silné maloobchodní sezóny ve 4. čtvrtletí než z jednodenní akce samotné. Black Friday však stále představuje klíčovou sezónní hranici.
Údaje pokrývají období 2004–2024. Zdroj: XTB Research.
Výkonnost po Černém pátku
I tři týdny po Černém pátku akcie maloobchodních společností obvykle nadále překonávají výkonnost trhu, ale rozdíl se začíná zmenšovat. To naznačuje, že k 7. listopadu 2025 stojíme na prahu nejlepšího sezónního období pro akcie maloobchodních a e-commerce společností. Část tohoto vývoje je jistě způsobena takzvaným „Santa Rally“, ale důvod, proč akcie maloobchodních společností vedou, je zřejmý: pohánějí nákupní horečku před Vánocemi.
Údaje pokrývají období 2004–2024. Zdroj: XTB Research.
E-commerce platformy jako hlavní vítězové
Které akcie mají letos největší šanci na zisk? Zaměřujeme se na e-commerce platformy, protože pocítí nárůst objemu přímo, i když se spotřebitelské trendy změní.
- USA: Amazon.com Inc. a Shopify Inc. – obrovský rozsah, globální dosah.
- Evropa / střední a východní Evropa: Zalando a Allegro – méně oceňované investory, ale stále s potenciálem sezónního růstu v roce 2025.
Zatímco Amazon a Shopify jsou již považovány za solidní, evropská dvojice s mnohem nižším oceněním může být v této sezóně černým koněm. Kromě čistě e-commerce platforem mohou těžit i společnosti jako Nike, Inc. Kanál D2C (digital direct-to-consumer) společnosti Nike má svou špičku v období Black Friday: silný růst e-commerce, síla značky a zavedení omnichannelu z něj dělají zajímavý příběh. Podobně je třeba sledovat i společnosti jako Levi Strauss & Co. nebo L’Oreal S.A. kvůli atraktivnímu růstovému potenciálu.
Grafy akcií
Amazon (AMZN.US, D1)
Amazon uzavřel vynikající třetí čtvrtletí a opět dokázal, že velikost nebrání růstu. Přestože je jednou z největších společností na planetě, její tržby vzrostly dvouciferným tempem a ziskovost předčila očekávání Wall Street. Společnost také vydala optimistický výhled na čtvrté čtvrtletí, což naznačuje, že vánoční sezóna by mohla být dalším velkým úspěchem.
Z technického hlediska se cena akcií Amazonu odrazila od historických maxim a nyní testuje zónu průlomu po zveřejnění výsledků poblíž 242 USD, což také odpovídá vrcholu z ledna 2025.
Tato oblast by mohla fungovat jako silná zóna poptávky před dalším růstem. Další klíčová rezistence leží kolem 255 USD, kde by mohlo dojít k realizaci zisků – celkový výhled však zůstává býčí.
Zdroj: xStation5
Shopify (SHOP.US, D1)
Akcie společnosti Shopify v poslední době zaznamenaly mírný pokles a ustoupily asi o 10 % od svých rekordních maxim, přesto však nadále respektují širší vzestupný kanál. Společnost zůstává v centru globálního ekosystému elektronického obchodování – pohání miliony online obchodů – a sezónnost by mohla znovu vzbudit zájem kupujících, jakmile se cena přiblíží dolní trendové linii podpory.
Oživení z této zóny by odpovídalo historickému vzoru: listopad a prosinec se opakovaně ukázaly jako nejsilnější období pro Shopify, a to díky prudkému nárůstu objemu obchodů během Black Friday a Cyber Monday.
Zdroj: xStation5
Allegro (ALE.PL, D1)
Allegro zůstává hlavním hráčem v oblasti elektronického obchodování ve střední a východní Evropě, s působností v Polsku a sousedních trzích, které v posledních letech zaznamenaly robustní růst HDP a soukromé spotřeby.
Klesající úrokové sazby Polské národní banky a stabilní vzestupný trend reálných mezd mohou vytvořit ideální prostředí pro oživení spotřebitelské aktivity – a pro dominantní platformu Allegro, která z toho bude těžit.
Z technického hlediska akcie brání významnou zónu podpory kolem 34 PLN, definovanou 200denním EMA (červená čára). Úspěšný odraz v této oblasti by mohl potvrdit návrat býčího momenta u lídrů maloobchodních technologií ve střední a východní Evropě.
Zdroj: xStation5
Zalando (ZAL.DE, D1)
Společnost Zalando, kdysi miláček evropského růstu, se od roku 2021 potýká s problémy a nedaří se jí zvrátit dlouhodobý klesající trend. Přesto si společnost udržuje jednu z nejsilnějších pozic na evropském trhu s online módou, obsluhuje miliony aktivních zákazníků a disponuje výkonnou logistickou sítí.
Černý pátek by mohl být katalyzátorem obratu trendu: jakékoli známky zlepšení objemu objednávek nebo oživení marží by mohly po několika čtvrtletích poklesu vyvolat krátkodobé oživení.
Investoři často objevují Zalando znovu během sezónních špiček – a letošní rok nemusí být výjimkou.
Zdroj: xStation5
Nike (NKE.US, D1)
Nike klesla pod svou 200denní exponenciální klouzavou průměrnou hodnotu a obnovila období prudkého poklesu, ale příběh této značky zdaleka nekončí. Společnost vstupuje do období Black Friday s potenciálem překvapit jak sentimentem, tak fundamenty.
Historicky je Black Friday pro Nike rekordním obdobím pro přímý prodej spotřebitelům (D2C), poháněným Nike.com a aplikací SNKRS. Tento omnichannelový model – kombinující online dosah, sílu značky a exkluzivitu produktů – nadále zvyšuje marže tím, že vyřazuje z řetězce zprostředkovatele.
K zajímavosti přispívá i rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které se očekává v lednu 2026, ohledně změn celní politiky oznámených Donaldem Trumpem, které by mohlo pomoci společnostem silně vystaveným dovozním clům a potenciálně zvýšit výhled ziskovosti Nike. Díky silné hodnotě značky a sezónním vlivům by se akcie mohly brzy znovu vzpamatovat.
Zdroj: xStation5
