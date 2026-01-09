Meta sází na jadernou energii pro pohon umělé inteligence

-
Meta zajistila až 6,6 GW jaderné energie kombinací tradičních elektráren a nových technologií SMR.
-
Smlouvy s firmou Vistra zajistí 2,1 GW základního výkonu z Ohiu a Pensylvánie.
-
TerraPower a Oklo přinesou pokročilé reaktory s provozem mezi lety 2030–2032.
-
Strategii vnímají investoři i analytici jako signál rozvoje jaderné energie pro pokrytí potřeb AI.
-
Společnost Meta Platforms oznámila rozsáhlé smlouvy na nákup jaderné energie v objemu až 6,6 gigawattu (GW), které mají zajistit čistou elektřinu pro její rostoucí infrastrukturu umělé inteligence, především datové centrum Prometheus v New Albany ve státě Ohio. Tento krok ukazuje, jak technologičtí giganti přehodnocují své energetické strategie s cílem pokrýt výpočetní náročnost a zároveň snížit uhlíkovou stopu.
Meta uzavřela dlouhodobé smlouvy o nákupu elektřiny (PPA) s tradičními i pokročilými výrobci jaderné energie, včetně společností Vistra Corp., Oklo Inc. a TerraPower. Kombinace klasických elektráren s novou generací malých modulárních reaktorů (SMR) umožní firmě spojit okamžitou dostupnost s technologickými inovacemi v delším horizontu.
Kombinace tradiční a pokročilé jaderné technologie
Díky dohodám s firmou Vistra bude Meta odebírat elektřinu z tří existujících jaderných elektráren — Perry a Davis-Besse v Ohiu a Beaver Valley v Pensylvánii — a podpoří jejich modernizaci a rozšíření výkonu. Tyto kontrakty, uzavřené na 20 let, zajistí více než 2,1 GW bezemisní základní elektřiny.
Současně Meta investuje do budoucnosti – prostřednictvím spolupráce s firmou TerraPower urychlí vývoj reaktorů Natrium, které kombinují jadernou energii s akumulací a mají první výkon dodat v roce 2032. S firmou Oklo pak plánuje výstavbu až 1,2 GW malých reaktorů „Aurora Powerhouse“ v okrese Pike, Ohio, s prvním výkonem již v roce 2030.
Dopad na trh a energetický sektor
Meta svým rozhodnutím ovlivnila nejen trh s energií, ale i akcie jaderně orientovaných firem. Akcie společností jako Vistra a Oklo prudce vzrostly. Analytici považují tuto strategii za ukázku rostoucího zájmu technologických firem o stabilní a nízkouhlíkovou energii, která pokryje jejich výpočetní nároky.
Podle společnosti Meta budou mít tyto projekty pozitivní dopad i na ekonomiku regionů – přinesou pracovní místa v oblasti výstavby, provozu i lokálních dodavatelských řetězců, zejména v Ohiu a Pensylvánii.
Budoucnost čisté energie v technologickém sektoru
Meta tímto krokem ukazuje, že cesta k udržitelnému a výkonnému AI výpočetnímu výkonu vede přes stabilní a čisté zdroje energie. Kombinací klasické a nové generace jaderné energie chce zajistit jak soběstačnost, tak podpořit inovace v jaderném průmyslu.
