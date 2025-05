OPEC+ zvažuje navýšení těžby, ropa reaguje prudkým poklesem

Ceny ropy dnes výrazně oslabují poté, co se na trzích objevila zpráva, že OPEC+ zvažuje další navýšení těžby od července, a to až o 411 tisíc barelů denně. Brent klesl o 1,5 % na 63,95 USD za barel a americká WTI odepsala 1,5 % na 60,66 USD, čímž reagovala na obavy z přebytku nabídky na globálním trhu.

Podle zprávy agentury Bloomberg se členové OPEC+ připravují na klíčové jednání 1. června, kde by mohli zrychlit tempo uvolňování předchozích těžebních škrtů. V minulosti se spekulovalo, že skupina může do listopadu vrátit na trh až 2,2 milionu barelů denně, což by znamenalo zásadní posun od strategie hájit cenu k boji o podíl na trhu.

Trhy také reagují na středeční zprávu americké EIA, která ukázala neočekávaný nárůst zásob ropy o 1,3 milionu barelů, zatímco analytici počítali se stejně velkým poklesem. Zásoby se zvýšily v důsledku nejvyšších dovozů ropy za posledních šest týdnů a poklesu poptávky po benzínu a destilátech, což dále přispělo k tlaku na cenu zejména u WTI.

Podle analytiků z RBC Capital je nejpravděpodobnější scénář navýšení produkce vedený Saúdskou Arábií, přičemž se sleduje, zda bude původní plánovaný rozvrh postupného uvolňování dobrovolných škrtů dodržen do podzimu. Očekávání rostoucí nabídky navíc kontrastuje s pokračujícím oslabením poptávky, které naznačuje i růst výnosu amerických desetiletých dluhopisů, což signalizuje utaženější finanční podmínky a potenciálně slabší růst spotřeby.

Trh s ropou tak zůstává silně ovlivněn nejen fundamenty nabídky a poptávky, ale i geopolitickými rozhodnutími kartelu OPEC+, které budou mít v nadcházejících týdnech klíčový dopad na vývoj cen.

Graf OIL.WTI (H1)

Na hodinovém grafu OIL.WTI vidíme výrazný výprodej, který během ranní seance stlačil cenu pod klíčové klouzavé průměry EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá), čímž byl definitivně narušen předchozí stabilní postranní trend. Cena dopadla na důležitou supportní zónu v oblasti 60,40 USD za barel, kde se aktuálně snaží stabilizovat a formovat potenciální odraz.

Tento propad přichází po několika dnech, kdy se ropa pohybovala v úzkém pásmu pod silnou rezistencí okolo 63,50 USD, která byla několikrát testována, ale ani prudké pokusy o proražení nebyly úspěšné. Následné zamítnutí v této oblasti a dnešní prudký pokles značí obrat v tržním sentimentu, který je navíc podpořen fundamentální zprávou o možném navýšení těžby ze strany OPEC+.

RSI i CCI se nacházejí v přeprodaném teritoriu, což naznačuje možnost krátkodobého technického odrazu, nicméně absence výrazného objemu a prolomení důležitých klouzavých průměrů vytváří podmínky pro možný další pokles v případě, že support na 60,40 nebude udržen.

Dnešní cenová akce je proto klíčová pro další směřování trhu, přičemž udržení současné úrovně by mohlo vést k návratu k průměrům a zpět k oblasti okolo 62 USD, zatímco její proražení by otevřelo cestu k hlubšímu poklesu směrem k 59 nebo dokonce 57 USD.

Zdroj: xStation5

